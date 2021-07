JO (judo): Buchard, la médaille d'argent de la reconstruction après avoir touché le fond

Amandine Buchard a décroché la médaille d’argent dans la catégorie des moins de 52 kg, ce dimanche aux Jeux olympiques de Tokyo. La Française s'est inclinée en finale face à la Japonaise Uta Abe. Une deuxième place que la Tricolore savourera après avoir failli arrêter le judo en 2016.

C'est passé tout près pour Amandine Buchard ce dimanche lors des Jeux olympiques de Tokyo. Au terme d'un superbe tournoi dans la catégorie des moins de 52 kg, la Française a pris la médaille d'argent et apporté sa deuxième breloque à la délégation tricolore. Le titre olympique est revenu à la combattante nipponne Uta Abe. "J'ai pensé à mon père toute la journée (décédé en 2008, ndlr). Ce qui m'a aidé aussi, c'est de repenser à toutes les étapes de ma vie. J'ai été au plus bas, a réagi la vice-championne olympique sur RMC. Je suis triste car j'étais à deux doigts de réaliser mon rêve. Je suis fière car ce sont mes premiers Jeux."

Après le bronze décroché par Luka Mkheidze samedi, le clan tricolore a encore brillé sur les tatamis. Si le natif de Tbilissi avait surpris son monde pour grimper sur le podium, la judokate de 26 ans a parfaitement assumé son statut de numéro 2 du classement mondial. Une "success story" presque inimaginable cinq ans plus tôt après son absence à Rio en 2016. "Quand on connait l'histoire d'Amandine, elle est très belle cette médaille, a lancé Gévrise Emane à l'antenne de RMC. Il faut qu'elle en soit fière."

Un tournoi presque parfait à Tokyo

Vingt-cinq ans après le dernier titre olympique d'une Française dans cette catégorie des moins de 52 kg, et le sacre de Marie-Claire Restoux à Atlanta, Amandine Buchard est passée tout près de la médaille d'or. La judokate a connu une journée fantastique ce dimanche à Tokyo, jusqu'à cette cruelle finale conclue au golden score après plus de huit minutes d'une lutte acharnée entre les deux meilleures judokates de la catégorie.

Bien lancée dans son tournoi olympique nippon après une nette victoire contre la Géorgienne Tatiana Levytska-Shukvan, Amandine Buchard n’a pas traîné pour se hisser en demi-finales ce dimanche sur les tatamis du Budokan. Un peu moins d’une minute lui a suffi pour l’emporter contre la Sud-Coréenne Da-sol Park sur une immobilisation.

Victorieuse de la Suissesse Fabienne Kocher en demi-finales sur un ippon en seulement seize secondes. Si le défi imposé par la Japonaise Uta Abe était finalement trop relevé pour Amandine Buchard, cette médaille d'argent a presque le goût d'or pour celle qui était proche d'abandonner son sport en 2016.

Buchard a pensé à arrêter en 2016

Véritable phénomène du judo mondial, Amandine Buchard a brillé dans la catégorie des moins de 52 kg à Tokyo. Mais en 2016, la Française avait craqué avant les JO de Rio chez les moins de 48 kg et avait même sombré dans la dépression. Elle vivait alors comme un traumatisme les sacrifices nécessaires pour être alignée dans cette catégorie. Médaillée de bronze aux Mondiaux en 2014, la judokate avait alors fait naître de beaux espoirs. Mais à quel prix. Les régimes draconiens nécessaires pour concourir ont alors miné son moral et elle a finalement choisi de faire l’impasse sur les Jeux de Rio.

"Je ne serais pas aux Jeux aujourd'hui si j'étais restée dans ma catégorie de poids jusqu'en 2016. Je devais faire l'impossible pour rester sous les 48 kg, expliquait la judokate pour France Info avant le début des JO de Tokyo. Des régimes qui me faisaient perdre mes cheveux, à 20 ans à peine. Ma peau pelait en permanence, comme si j'avais été brûlée. Je n'osais plus sortir de chez moi, de peur d'être tentée par de la nourriture. C'était une souffrance. Une torture."

Suivie psychologiquement, Amandine Buchard s’est finalement reconstruite après son rendez-vous manqué avec les JO au Brésil. Délivrée après son passage chez les moins de 52kg, "Bubuche" a ensuite repris sa marche en avant et fait parler son explosivité sur les tatamis. Comme libérée, la Française est montée en puissance jusqu’à ce tournoi olympique. Passé tout près de la consécration ultime, ce dimanche à Tokyo, Amandine Buchard ne manque pas d'envie et promet déjà: "Je vais me contenter de cela pour l'instant mais je prendrais ma revanche à Paris 2024. Paris 2024 va arriver très vite et je serai prête."