JO (foot): la compo des Bleus face à l'Afrique du Sud, avec des changements

Après la lourde défaite face au Mexique (1-4), l'équipe de France doit réagir aux Jeux olympiques de Tokyo face à l'Afrique du Sud, ce dimanche (10h). Sylvain Ripoll a procédé à trois changements dans la compo des Bleus.

C'est l'heure du rebond pour les Bleus. Après avoir pris une grosse claque lors de leur entrée en lice aux Jeux olympiques de Tokyo, face au Mexique (1-4), ils doivent réagir ce dimanche à Saitama face à l'Afrique du Sud. Sylvain Ripoll a décidé de procéder à trois changements pour ce deuxième rendez-vous olympique.

Titulaires jeudi, Modibo Sagnan, Enzo Le Fée et Arnaud Nordin sont envoyés sur le banc. L'ancien Marseillais Niels Nkounkou, qui évolue à Everton, le Rémois Nathanaël Mbuku et le Nantais Randal Kolo Muani intègrent le onze de l'équipe de France. Le sélectionneur olympique pourrait disposer ses joueurs en 4-3-3 avec Florian Thauvin au milieu et André-Pierre Gignac dans l'axe de l'attaque ou en 4-4-2 avec le premier sur la droite. En face, les Sud-Africains devraient évoluer en 3-5-2.

Il faut terminer dans les deux premiers du groupe

Les Bleus doivent terminer dans les deux premiers du groupe A pour se qualifier pour les quarts de finale, qui se dérouleront le 31 juillet. Ils affronteront le Japon mercredi (13h30, heure française.

La compo des Bleus :

Bernardoni – Michelin, Kalulu, Caci, Nkounkou – Thauvin, Tousart, Savanier - Kolo Muani, Gignac, Mbuku

Remplaçants :

Bajic, Pembélé, Nordin, Le Fée, Beka Beka, Sagnan, Doukouré

La compo de l’Afrique du Sud :

Willams – Mohamme, Fleurs, Malepe – Mokoena, Ngcobo, Cele, Frosler, Kodisang – Singh, Makgopa

Remplaçants :

Mpoto, Monyane, Mahlatsi, Mahlangu, Mosele, Mabiliso, Mukumela