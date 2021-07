JO (judo): la grosse émotion de Buchard, "triste" mais déjà revancharde pour Paris 2024

Médaillée d’argent chez les moins de 52 kg après sa défaite face à Uta Abe, Amandine Buchard a reconnu être "triste" sur RMC, mais donne déjà rendez-vous aux prochains Jeux olympiques, à Paris en 2024.

Entre un premier podium olympique, une défaite en finale et les souvenirs de son père disparu, les sentiments étaient mélangés par Amandine Buchard au sortir du tatami après son combat face à Uta Abe. La judokate française est consciente d’avoir frôlé son rêve, en évoquant "de la frustration", et annonce une revanche à domicile dans trois ans. "Paris 2024 va arriver très vite et je serai prête", prévient-elle.

"J'ai vu mon rêve s'échapper"

"Je suis triste, glisse-t-elle au micro de RMC. Plus tard, je serai heureuse de cette médaille. À la base, j’étais venu pour un titre. Ça ne se joue sur pas grand-chose. Je mène ma finale d’un shido. Malheureusement je ne pouvais pas essayer de me retourner parce que j’avais les côtes verrouillées." Avant de revenir en détail sur la fin de son combat: "Je me suis sentie impuissante parce que j’entendais l’arbitre me dire essaye de te tourner. J’étais en train de me battre pour essayer de respirer correctement. Ces 20 secondes paraissent super longues quand on est en-dessous. J’ai vu mon rêve s’échapper".

"J'ai pensé à mon père toute la journée"

Amandine Buchard s'est également souvenu de son père, décédé en 2008, et de son état mental en 2016, lorsqu’elle avait pensé arrêté le judo. "J’ai pensé à lui toute la journée, c’est lui qui m’a donné de la force, confie-t-elle. Ce qui m’a aidé aussi, c’est de repenser à toutes les étapes par lesquelles je suis passée dans ma vie. J'ai été vraiment au plus bas. Au final, je suis revenue. J’ai aussi été bien entourée. Cela me rend triste parce que j'étais à deux doigts de réaliser mon rêve. Je voulais avec ce titre remercier toutes les personnes qui m’ont soutenue."

Enfin, la médaillée d’argent a tout de même voulu savourer ce podium: "Ce sont mes premiers Jeux, je les attendais depuis longtemps. Je suis quand même vice-championne olympique. Je suis à deux doigts de réaliser mon rêve, je vais me contenter de ça pour le moment. Je prendrai ma revanche à Paris en 2024."

L’émotion d’Amandine Buchard s’est prolongée sur le podium où elle a une nouvelle fois été incapable de retenir ses larmes. Elle a ensuite embrassé sa médaille avant de lever les yeux au ciel, avec sans doute une nouvelle grosse pensée pour son père.