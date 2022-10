JO Paris 2024: dates, candidatures, missions... tout ce qu’il faut savoir pour devenir volontaire

En 2024, 45.000 volontaires vont participer au bon déroulé des Jeux olympiques de Paris. Conditions d'éligibilité, dates des candidatures, missions… Voici tout ce qu’il faut savoir si vous souhaitez être au cœur de ces JO.

C’est l’un des moyens de vivre un évènement planétaire de l’intérieur. À l'occasion des Jeux olympiques de Paris, en 2024, 45.000 volontaires vont être réquisitionnés pour participer au bon déroulé de l’évènement.

• Trois types de mission

Trois types de missions seront allouées à ces bénévoles, détaille le site officiel des JO: permettre aux participants de vivre une expérience de qualité (accueil et service auprès des athlètes, délégations, spectateurs et médias), accompagner la performances sportive (aide pour installer les blocs de départ, surveillances des affaires des athlètes, gestion des chronomètres et des statistiques, soutien du personnel médical) et organisation de l’évènement (tâches allant du processus d’accréditation à l’installation d’équipements).

Le Parisien en dit plus sur le programme pour les volontaires: ils pourront être mobilisés huit heures par jour environ, jusqu'à six jours sur sept. Ils bénéficieront d'une tenue complète, d'un repas et d'un ticket de transport en Ile-de-France par jour de mission.

• Ouverture du portail de candidature en mars 2023

Le portail des candidatures (à retrouver ici) ouvrira en mars 2023 pour une durée de six à huit semaines. L’étude des profils des candidats se fera quant à elle au printemps-été 2023, avec un retour prévu à l’automne. Plusieurs conditions sont requises pour pouvoir candidater: avoir au moins 18 ans au 1er janvier 2024, parler le français et/ou l’anglais et être disponible au moins 10 jours entre l’ouverture du village des athlètes, le 12 juillet 2024, et deux jours après la clôture des Jeux paralympiques, le 10 septembre 2024.

• "Les premiers visages des Jeux"

Les candidats doivent savoir qu’il n’y aura pas de défraiement. Les 45.000 volontaires auront "seulement" le droit à une tenue officielle, un repas par jour et les transports gratuits. Une charte, notamment en lien avec le ministère du Travail, a été éditée pour cadrer l’activité de ces volontaires. "Les volontaires sont les premiers visages des Jeux, ce sont les gens qui vont contribuer à l’atmosphère des Jeux, a détaillé sur RMC Alexandre Morenon-Condé, responsable du programme des volontaires et lui-même bénévole aux JO d’Athènes en 2004. Pour moi, ça a été un tremplin pour la vie. C’est une aventure humaine incroyable."