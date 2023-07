JO: Paris 2024 dévoile le design de la torche olympique

Lors d’une conférence de presse organisée ce mardi midi, le comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 a présenté la torche olympique. Cet objet symbolique sera utilisé pour mener la flamme olympique jusqu’à Paris, lors d’un grand relais à travers la France, avant d’embraser le chaudron lors de la cérémonie d’ouverture.

A 367 jours du coup d’envoi des Jeux, Paris 2024 se précise encore un peu plus. Depuis l’édition de Berlin, en 1936, le relais et la torche olympiques font partie du folklore des Jeux olympiques. Pour chaque olympiade, cet objet symbolique est dessiné pour résister au vent et à la pluie, mais surtout pour représenter le pays hôte et l’événement qu’il organise.

La torche de Paris 2024, le 25 juillet 2023 © Autres

Pour cette édition, le comité d’organisation des Jeux olympiques a sollicité une douzaine de designers. Tous ont dû imaginer une torche et une vasque olympique à l’image de Paris 2024. C’est finalement le projet du célèbre designer Mathieu Lehanneur qui a été retenu, en février dernier. Une consécration pour lui: "Je ne suis pas un grand fan de sport, mais je suis fan des Jeux. C’est un événement tellement fédérateur. Pouvoir donner forme à l’objet le plus symbolique des Jeux, la clé d’entrée des Jeux, c’est aussi excitant que stressant". L’artiste français, déjà multi récompensé pour ces créations, avait carte blanche pour imaginer la torche olympique.

Mettre en forme les valeurs de Paris 2024

Mathieu Lehanneur s’est appuyé sur les valeurs portées par Paris 2024 pour designer l’objet. La première: l’égalité. "C’est une valeur qu’on retrouve dans plusieurs aspects de ces Jeux. Dans cette coexistence, ce même degré d’ambition et de très haute exigence, pour les Jeux olympiques et paralympiques. On la retrouve également dans l’absolue parité entre les athlètes femmes et hommes. C’est en plus une valeur très chère à notre pays, qu’on trouve dans notre devise bien sûr", explique le designer de 48 ans. Pour convertir cette idée en objet, il s’est appuyé sur un jeu de symétrie. Pour la première fois dans l’histoire des olympiades, la forme de la torche est symétrique de haut en bas. "C’est cet élément, ce symbole, qui nous a fait choisir ce projet", avoue Thierry Reboul, le directeur exécutif en charge de la marque, des grands événements et des cérémonies de Paris 2024.

A travers sa création, Mathieu Lehanneur a également souhaité rendre hommage à la Seine: "C’est un élément plus contextuel, plus local que l’égalité. Ce fleuve a un rôle clé dans ces Jeux. Il est le décor, la colonne vertébrale des Jeux et de la cérémonie d’ouverture. Certaines épreuves auront même lieu sur la Seine". Pour représenter l’eau, le designer a travaillé le métal sur le bas de la torche pour créer des ondulations et des reflets.

Enfin, la torche olympique de Paris 2024 choque de par ses courbes. Mathieu Lehanneur a voulu symboliser l’apaisement et la paix, prônée par les valeurs olympiques, en imaginant une forme très pure. "Les torches olympiques ont toujours eu une forme évasée. Cette forme a tendance a caché la flamme, et m’a toujours un peu gêné, car ça donne un côté guerrier à l’objet, un côté massue. La torche est un élément de transmission, de cohésion, pas de conquête", estime le créateur de la torche.

Une torche made in France

Les torches olympiques seront produites à partir d’acier recyclé, dans les usines françaises d’ArcelorMittal, principalement en Moselle. "L’ensemble des étapes de production de la torche olympiques sont pensées pour limiter les émissions de CO2. Le choix de l’acier permet un recyclage infini, c’est une propriété précieuse", explique Isabelle Chopin, directrice de la communication de l’entreprise.

ArcelorMittal va produire 2.000 exemplaires de la torche. C’est environ six fois moins qu’aux derniers Jeux, qui ont eu lieu à Tokyo. Toujours pour limiter l’impact écologique des Jeux, chaque torche sera réutilisée à différentes étapes du relais olympique. Ce relais débute le 8 mai prochain, et traversera la France jusqu’à la cérémonie d’ouverture, le 26 juillet. Plus de 10.000 personnes auront la chance de porter la flamme. Elles se relaieront tous les 200 mètres. Tout le monde peut se porter candidat à partir de 15 ans. Le designer de la torche Mathieu Lehanneur a d’ailleurs tenter sa chance, mais n’aura aucun privilège: "Je n’ai malheureusement pas de passe droit, ma candidature est au milieu de toutes les autres".