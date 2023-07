JO Paris 2024: la maison Chaumet va dessiner les médailles olympiques et paralympiques

À un an du lancement des Jeux olympiques de Paris 2024, l'organisation a annoncé ce lundi que les médailles seront dessinées par la maison Chaumet. La marque du groupe LVMH sera aussi en charge du design de celles des Jeux paralympiques.

La maison Chaumet a été choisie pour dessiner les médailles des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. L'annonce a été faite ce lundi en marge de l'officialisation de LVMH comme sponsor premium des JO de Paris, qui débuteront dans un an. Les médailles seront ensuite réalisées par la Monnaie de Paris.

Estanguet: "96% du budget de l'organisation des Jeux sera sécurisé grâce à ce partenariat"

"Ce partenariat permet à Paris 2024 d'avancer de manière très significative, se réjouit le président du comité d'organisation Tony Estanguet. On va aujourd'hui approcher les 96% du budget de l'organisation des Jeux, qui sera sécurisé grâce à ce partenariat. C'est sûr que c'est une avancée majeure dans notre ambition de démontrer qu'on va financer l'organisation des Jeux par de l'argent privé. Au-delà du financement, on est au rendez-vous de l'ambition. Ça fait de longs mois qu'on rêvait de ce partenariat. Aujourd'hui, Paris 2024 devient plus fort".

Fondée en 1780, la maison Chaumet est spécialisée dans la joaillerie, la bijouterie et l'horlogerie. Son siège se situe sur la célèbre place Vendôme, dans le 1er arrondissement de Paris. "Riche d’un héritage parisien séculaire, Chaumet mettra tout son savoir-faire pour imaginer le dessin de ces pièces d’exception qui incarnent, pour tous les athlètes, la récompense absolue de nombreuses années d’abnégation et d’engagement pour la performance", précise un communiqué.

Les engagements de Louis Vuitton, Dior et Berluti pas encore connus

Parmi les 75 marques du groupe, Moët Hennessy (champagnes, vins, cognacs...) sera "partenaire hospitalité" et donc présente dans les salons VIP. Sephora sera partenaire du relais de la flamme alors que trois autres grandes marques, Louis Vuitton, Dior et Berluti, dévoileront ultérieurement leurs engagements.

Administrateur et en charge de l'image et de l'environnement de LVMH, Antoine Arnault indique qu'il n'y aura "pas de tenues ou de panneaux siglés Louis Vuitton au bord des stades". "Quand on rêve, on ne compte pas, et quand on parle d'un événement aussi incroyavle, ambitieux et fort, on ne va pas parler parler de montant", a estimé le dirigeant au Champ de Mars. Selon l'AFP, la contribution de LVMH s'élèverait à 150 millions d'euros.