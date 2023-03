JO Paris 2024: Estanguet balaye les doutes sur l'organisation du basket à Lille

Alors que le comité d’organisation n’a toujours pas finalisé d’accord avec la FIBA pour organiser le tour préliminaire du tournoi olympique de basket à Lille en 2024, Tony Estanguet a assuré ce jeudi que tout sera réglé en temps et en heure.

Tony Estanguet s’est montré clair et définitif. "Le basket et le hand se joueront à Lille en 2024", a affirmé ce jeudi le président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, alors que la fédération internationale de basket-ball (FIBA) a demandé des clarifications avant de donner un accord plein et entier.

"On a encore un certain nombre de travaux à mener ensemble avec les fédérations internationales, avec les acteurs locaux, pour faire de ces deux grands moments des grands succès", a ajouté Tony Estanguet devant la presse lors d'une visite du stade Pierre-Mauroy, situé à Villeneuve-d'Ascq (Nord), l'arène du club de football de Lille.

La FIBA se dit "confiante"

"Tout n'est pas encore résolu mais on est très confiants dans notre capacité à répondre à toutes les questions dans les prochains mois", a-t-il complété, aux côtés du secrétaire général de la FIBA, Andreas Zagklis.

Les phases de groupes des tournois masculin et féminin de basket-ball des JO-2024 doivent avoir lieu à Pierre-Mauroy, avant des phases à élimination directe à Bercy. Mais plusieurs sujets, liés notamment à la climatisation du stade en configuration basket-ball, avaient suscité des discussions au sein de la Fiba, laquelle a donné en décembre "sous réserves" son feu vert à l'organisation des phases de groupes à Lille.

"Nous voulons venir ici à condition que ces sujets soient résolus", a pour sa part déclaré Andreas Zagklis, qui s'est dit "confiant". "Paris-2024 a fait beaucoup de progrès ces derniers mois et nous pouvons voir la lumière au bout du tunnel", a-t-il ajouté.

Interrogé sur la différence sémantique entre sa "confiance" et les certitudes affichées par Tony Estanguet, il a assuré: "Je ne pense pas que nous disions des choses différentes, nous sommes exactement sur la même ligne".

Sur la billetterie des JO-2024 ainsi que sur le site officiel des Jeux, il est stipulé que les phases de groupes auront lieu à Lille.

Les phases à élimination directe des tournois de handball doivent également avoir lieu dans cette enceinte, après des phases de groupe au parc des expositions de la porte de Versailles, à Paris. Un sujet qui ne soulève pas les mêmes questionnements que dans le basket-ball.