JO de Paris 2024: tout n'est pas encore réglé pour le basket à Lille

Le comité d’organisation n’a toujours pas finalisé d’accord avec la Fiba pour organiser le tour préliminaire du tournoi de basket des Jeux olympiques 2024 à Lille.

L’imbroglio autour du basket lors des Jeux olympiques 2024 n’est pas encore terminé. Selon Le Parisien, le comité d’organisation (Cojo) n’a pas encore trouvé d’accord définitif avec la Fédération internationale de basket-ball (Fiba) pour organiser le tour préliminaire du tournoi olympique au stade Pierre-Mauroy de Lille. Initialement programmé au Hall 6 de la Porte de Versailles (Paris), ce premier tour avait provoqué une vive polémique auprès de certains joueurs ("ils se foutent de nous", avait lancé Evan Fournier) et la désapprobation de la Fiba (en raison notamment de la faible hauteur de plafond). Le Cojo avait revu ses plans et proposé Lille comme terre d’accueil, ce que la Fiba avait validé sous conditions.

La Fiba conteste les études de Paris 2024

Mardi, une réunion s’est tenue entre le Cojo et la Fiba mais n’a pas abouti sur un accord pour officialiser la tenue des matchs à Lille, alors que les places sont en vente depuis deux semaines. Selon Le Parisien, les experts de la Fiba et de Paris 2024 s’opposent sur les résultats des études concernant l’installation de la climatisation de l’enceinte. Celle-ci est indispensable pour éviter la condensation sur le parquet et les risques de glissade et de blessure des joueurs.

La Fiba pointe du doigt les études de Paris 2024 qui ne tiendraient pas compte du fait que "le stade n’est pas hermétiquement fermé", ce qui changerait certaines données. Tony Estanguet, président du Cojo, est en visite à Lille ce jeudi et comptait profiter de sa présence pour acter la tenue de la première partie du tournoi. Ce ne sera vraisemblablement pas le cas.

Lors de cette visite, Estanguet sera accompagné de d’Andreas Zagklis, le secrétaire général de la Fiba, et d’élus de la ville et du département du Nord. Un point presse est programmé et pourrait permettre d’en savoir un peu plus sur l’état des discussions à un an et demi du début des Jeux (26 juillet-11 août). Le temps presse pour les sélections afin d’assurer la logistique autour des matchs. En juin dernier, le staff de l’équipe de France avait fait part de son agacement face à l’indécision sur l’endroit où se tiendra la première partie du tournoi. La phase finale, elle, aura lieu à l’Arena Bercy.