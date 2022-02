Le gros coup de pression du CIO à la Fifa sur la présence du foot aux Jeux olympiques

S'il fait partie du programme initial des sports retenus pour les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles, le football n'est pas encore certain d'en faire partie. Le CIO a mis en garde la Fifa sur son projet de Coupe du monde tous les deux ans.

Le football pourrait-il disparaître du programme des JO? On en est pas encore là, mais la situation semble se tendre entre le Comité international olympique et la toute puissante Fifa. Ce jeudi, plusieurs membres du CIO ont publiquement critiqué le projet de Coupe du monde tous les deux porté depuis de longs mois par l’instance dirigeante du football mondial. Alors que le sujet du football ne figurait pas à l'ordre du jour, des responsables ont profité d’une assemblée générale pour s’en prendre à Gianni Infantino, patron de la Fifa et lui-même membre du CIO.

Ruy Seung-min, vice-président de la Commission des athlètes du CIO, a ainsi mis en avant "les risques de burn out ou de blessure grave" que pourraient entraîner chez les joueurs une Coupe du monde tous les deux ans. "Il y a un moment où les athlètes et leurs représentants doivent dire stop", a-t-il appuyé. Le président du CIO Thomas Bach a aussi reconnu qu'il aurait aimé "discuter de cela avec le président de la Fifa, mais ce n'est pas possible parce qu'il a annulé sa visite à Pékin". Pour le moment, il n’est pas question d’organiser des JO sans tournoi de football.

Le CIO attentif au calendrier du foot mondial

Mais comme le souligne The Telegraph, ces déclarations de membres du CIO peuvent être interprétées comme un avertissement adressé à la Fifa. Au moment de dévoiler ce jeudi matin la liste "initiale" des sports qui seront représentés lors des Jeux de Los Angeles en 2028, le CIO a d’ailleurs apporté une précision importante sur le football. S’il fait bien partie du programme, une note de bas de page précise que "le CIO continuera de suivre l’évolution du calendrier international des matchs". Faut-il y voir un coup de pression ou une simple observation? Un moyen de faire plier Infantino?

Déterminé, le boss de la Fifa n'est pas prêt de lâcher ce projet. "La Coupe du monde tous les deux ans n’est pas une demande de ma part, mais du Congrès de la Fifa, qui a demandé une étude de faisabilité, expliquait-il encore début janvier. Nous avons fait une étude très sérieuse et du point de vue sportif cela fonctionnerait et l’impact économique serait positif pour tout le monde. En Europe, il y a de l’opposition à ce projet mais c'est une façon d'inclure. Mais comme les Coupes du monde, l'Euro pourrait aussi avoir lieu tous les deux ans."