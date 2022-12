Wenger rétropédale sur la Coupe du monde tous les deux ans

Après avoir lancé l’idée d’organiser une Coupe du monde tous les deux ans, Arsène Wenger, directeur du développement Fifa, rétropédale sur ce point mais souhaite renouveler la tenue du Mondial en hiver.

Arsène Wenger fait un peu machine arrière sur son très décrié projet d’organiser la Coupe du monde tous les deux ans, contre quatre actuellement. L’ancien manager d’Arsenal, actuellement directeur du développement Fifa, a indiqué qu’un tel scénario engendrerait de trop lourdes modifications.

"On ne se dirige pas vers ça aujourd'hui"

"On m'avait demandé d'y réfléchir et je pensais que ce n'était pas une mauvaise idée, a déclaré le Français à L’Equipe, mercredi. Mais une telle évolution nécessitait de revoir complètement le calendrier des qualifications. On ne se dirige pas vers ça aujourd'hui, plutôt vers des cycles de quatre ans avec en alternance une Coupe du monde, la Coupe du monde féminine qui prend de plus en plus d'importance, l'Euro et la Coupe du monde des clubs, qui sera inévitable."

Wenger porte en revanche une autre idée: celle de renouveler la tenue de la Coupe du monde en hiver, comme c’est actuellement le cas au Qatar. "Si on veut démocratiser le football, il faudra aller dans des pays d'Afrique où il est impossible de disputer un Mondial l'été, développe-t-il. On le voit avec cette édition au Qatar: une Coupe du monde en hiver, ça fonctionne. Alors, certes, beaucoup de sélections n'ont pas eu le temps de bien se préparer physiquement. Mais au moins, elles ont toutes abordé cette compétition avec une vraie fraîcheur mentale, ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé. Je me souviens d'équipes qui ont débuté une Coupe du monde fatiguées psychologiquement, parce que la période de préparation s'était mal passée."

Mythique entraîneur d’Arsenal entre 1996 et 2018, Wenger est devenu directeur du développement Fifa en novembre 2019. Sa proposition de Mondial tous les deux ans avait provoqué de vives critiques dans le monde du football. "Même moi au début, quand cela m’est venu je me suis dit 'Oh putain t’es en train de déconner', avait-il confié dans Rothen s’enflamme sur RMC en novembre 2021. J’ai un mouvement de recul instinctif car je n’ai connu que ça, la Coupe du monde tous les quatre ans, a expliqué le directeur du Développement du football mondial auprès de la FIFA. Après je me suis dit: 'Oh purée, c’est intéressant et il faut creuser l’idée.' Il y a beaucoup de gens qui ont cette réaction. Au départ les gens sont réticents car il y a la tradition et le fait d’avoir attendu cette compétition."