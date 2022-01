Le gros dispositif RMC pour les JO 2022 de Pékin

Les Jeux olympiques d'hiver 2022 débutent le 4 février prochain, à Pékin (en Chine). Pour l'occasion, RMC met en place un dispositif exceptionnel pour ne rien rater des grands moments des Jeux.

Les Nuits Blanches RMC! Du 4 au 20 février 2022, à l’occasion des Jeux olympiques d’hiver de Pékin, RMC radio officielle de Beijing 2022 se mobilise et met en place une couverture médiatique unique pour suivre toutes les épreuves des Jeux d’hiver. Tous les jours dès 3h30, RMC bouleverse sa grille des programmes en proposant "l’Intégrale Pékin 2022" présentée par Arnaud Valadon et Simon Dutin.

"L’Intégrale Pékin 2022"

RMC se met à l’heure de Pékin. Arnaud Valadon et Simon Dutin seront aux commandes de "l’Intégrale Pékin 2022" du lundi au vendredi de 3h30 à 5h et le week-end de 3h30 à 6h pour suivre toutes les épreuves en direct sur RMC. Ils seront accompagnés d’envoyés spéciaux tels que Arnaud Souque, Morgan Maury, Julien Richard et Valentin Jamin, qui seront sur place pour ne rien manquer des exploits français. Tous les derniers résultats et informations dans les flashs infos de la journée.

Une Dream Team olympique unique

Avec Sébastien Amiez, skieur alpin médaillé d'argent aux JO de Salt Lake City en 2002, Simon Fourcade, champion du monde du relais mixte de biathlon en 2009 et Marie Martinod, skieuse acrobatique double vice-championne olympique en 2014 et 2018.