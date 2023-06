Natation artistique: Giorgio Minisini, en route pour marquer l'histoire des JO

Les hommes sont désormais autorisés à participer à l’épreuve de natation artistique par équipe aux Jeux olympiques, mais dans les faits, les chances de voir des nageurs artistiques à Paris en 2024 sont infimes. L'espoir réside dans un Italien : Giorgio Minisini.

Il peut entrer dans l’histoire. A 27 ans, Giorgio Minisini espère devenir le premier homme à participer à l’épreuve de natation artistique par équipe aux Jeux olympiques, discipline à l’origine réservée aux femmes.

L’intégration des hommes est à l’initiative de la fédération internationale de natation qui a signé une réforme de ses règlements en octobre 2022. Mise à jour validée par le Comité international olympique (CIO) en décembre. Chaque nation pourra sélectionner jusqu’à deux danseurs dans un ballet de huit. Mais encore faut-il qu’ils soient choisis, car le niveau des nageuses est encore loin d’être atteint par les hommes.

Double champion du monde, quintuple champion d’Europe

Avec Giorgio Minisini, les Italiens sont la meilleure chance de voir un homme sur la natation artistique aux Jeux. Double champion du monde en duo mixte, cinq fois champion d’Europe (dont une fois en solo, une première), Giorgio Minisini gagne tout, avec en ligne de mire les Jeux olympiques de Paris.

"Tout est une préparation pour les Jeux. Chaque entrainement, chaque compétition. Tous les matins on se réveille avec cet objectif, confie l’italien qui vient de remporter l’épreuve de duo technique mixte sur les Jeux Européens de Cracovie. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qu’on ne maitrise pas et qui auront une influence sur est-ce qu’on arrivera à cet objectif. Mais il y a des choses qu’on peut contrôler, sur celles-ci on essaye de donner le maximum."

"Je veux être le premier choix"

En effet, décider d’intégrer un homme au ballet féminin est un risque à prendre pour les sélectionneurs : "ll faut que cela se justifie. Un garçon peut apporter de la force pour des portés plus acrobatiques mais encore faut-il qu'il ait le niveau sur le plan technique, déclarait Sylvie Neuville, cadre technique national à la fédération française de natation à France Info. On ne va pas sélectionner un nageur si une nageuse est meilleure."

Cet écart de niveau, Minisini en a conscience, mais il ne change en rien ses ambitions : "Je veux être le premier choix", dit-il. Pour cela, il peut compter sur le soutien de sa partenaire de toujours, Lucrezia Ruggiero. "Pour moi, le duo mixte, c’est la meilleure des catégories. L’ambiance est plus familiale qu’avec les filles ou c’est vraiment la compète, confie la nageuse italienne. Avoir Giorgio dans l’équipe aux Jeux, ce serait une chance."