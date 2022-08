Championnats d'Europe de natation: un moment historique pour la natation artistique masculine

La natation artistique vit un moment historique avec les premières épreuves masculines en solo, lors des championnats d'Europe de natation qui se déroulent actuellement à Rome.

A Rome, les hommes plongent dans le grand bain … de la natation artistique. Rien à voir avec l’excellent film de Gilles Lellouche ("Le Grand Bain"), une comédie qui raconte comment une bande de pieds nickelés dépressifs trouve son épanouissement à travers la pratique de la natation synchronisée, nom autrefois donné à cette discipline traditionnellement "réservée" aux femmes. Point de rires ni d’empathie ce week-end, l’affaire est très sérieuse. Les championnats d’Europe de natation artistique donnent lieu, ce week-end, aux premières épreuves masculines en solo dans une compétition internationale majeure de natation artistique. Un moment historique.

"Il n’y en a pas encore aux championnats du monde seniors, mais c’est pour bientôt", espère Quentin Rakotomalala. Le Français sera le seul représentant tricolore sur l’épreuve libre dimanche, à partir de 10h15. Il enfilera son pince-nez et plongera face à trois adversaires, dont l’Italien Giorgio Minisini. Ce dernier est devenu vendredi, à 26 ans, le premier champion d’Europe solo en remportant l’épreuve technique. Pionnier de la discipline, lui qui était déjà présent en 2015 lorsque la natation artistique s’est ouverte à la mixité, Minisini continue d’inspirer et de susciter l’inspiration de Quentin Rakotomalala. "Cela me fait tout drôle de nager en concurrence avec lui", confie le nageur d'Aix-en-Provence à RMC.

"Enfin!"

Le Français de 19 ans a commencé la natation artistique en prenant exemple sur sa sœur: "J’adorais voir ses galas et ses compètes. Un jour, je l’accompagnais à la rentrée et une coach m’a proposé d’essayer, parce qu’elle a vu que j’adorais ça, que je venais à tous les galas. J’ai fait le premier entraînement. Elle m’a dit: 'tu peux continuer si tu veux', avant même qu’il y ait des garçons en compétition internationale." Séduit par "le côté artistique", la grâce et l’élégance de la danse, ce qu’il préfère dans la natation artistique, le jeune homme se prend au jeu. D'autant plus facilement qu'il adore l'eay et ce, depuis qu'il est tout petit: "Tout ça mélangé, ça faisait un truc vraiment fait pour moi que j’ai adoré."

Si les garçons et les hommes portent de plus en plus d’intérêt à cette discipline, la natation artistique reste circonscrite à une poignée de pratiquants. Quentin Rakotomalala reconnaît lui-même qu’il n’a pas toujours été évident d’affronter le regard des autres: "Quand j’étais petit, je voyais l’incompréhension, l’interrogation dans le regard des gens." De jeunes garçons dans les bassins pour s’adonner à ce "sport de fille", il y en a toujours eu, selon Virginie Dedieu, triple championne du monde française de natation synchronisée, qui fut coach du Français Benoît Beaufils, l’un des pionniers. "On dit toujours bleu pour les garçons rose pour les filles, ou la danse pour les filles et le judo pour les garçons. Ben non, on peut tout faire en fait", estime-t-elle.

Les préjugés sont tombés en même temps que la société a évolué. "'Enfin!', j’ai envie de dire", s’écrie aujourd’hui Virginie Dedieu. L’apparition des garçons aux côtés des filles a tenu lieu de révolution pour la discipline. "Ils nous apportent autre chose à la fois physiquement et artistiquement. Je vois par exemple que les portés chez les filles ont considérablement augmenté depuis qu’il y a le duo mixte avec un garçon. Ils ont montré des possibilités et ça a fait travailler un peu plus les filles. Elles même ont progressé là-dessus donc c’est chouette. Ils peuvent aussi apporter une autre dimension artistique. Des choses différentes." La diffusion de la discipline dans le cadre des championnats d’Europe pourrait achever de convaincre les plus sceptiques et peut-être même - qui sait ? - susciter des vocations.