"Nous ne dépenserons que l’argent que nous aurons généré", promet le directeur général de Paris 2024

A un an des Jeux olympiques, Mickaël Alosio, le directeur général délégué de Paris 2024, s’est exprimé ce mercredi matin sur BFM Business. L’occasion de faire le point sur le financement de l’événement, renforcé par le partenariat premium signé avec le groupe LVMH.

Un an, douze mois et plus exactement 366 jours, car l’année prochaine sera bissextile. Le compte à rebours est lancé avant l’ouverture des Jeux olympiques, dont la cérémonie est prévue le 26 juillet 2024. "Ce sera un moment magique, avec un événement grandiose sur la Seine, a rappelé Mickaël Alosio, le directeur général de Paris 2024, ce mercredi matin sur BFM Business. Il y aura plus d’un milliard de gens qui auront les yeux rivés vers notre pays et forcément, on a envie de rendre fier tous les Français. On va accueillir le monde. On a envie de montrer le meilleur de la France à cette occasion. Dans un an, le meilleur sera également devant nous, ça va être les performances de nos athlètes. On pense qu’ils vont faire rêver tout un pays."

"On a la chance d’avoir un soutien populaire depuis le début du projet, qui est constant, s’est-t-il félicité. C’est une très grande satisfaction à un an des Jeux et puis ça devient très concret parce qu’on prend possession de certains sites. La billetterie est lancée. Il y a la billetterie paralympique qui va être lancée en octobre. Tout avance très bien."

"On est financés par des fonds privés"

Mickaël Alosio a profité de l’occasion pour faire le point sur le budget des JO de Paris, revu à la hausse ces derniers mois. "On est passé de 3,8 milliards à 4,4 milliards. En tant que comité d’organisation des Jeux, nous ne dépenserons que l’argent que nous aurons généré en revenus. Notre modèle est assez basique (...) On est financés par des fonds privés. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’on a trois tiers dans nos revenus. Un tiers est apporté directement par le Comité international olympique, un tiers par la billetterie et un tiers par notre programme de partenariat. Nous avions l’objectif de réaliser 92% de nos revenus grâce aux partenariats en fin d’année, on a déjà dépassé les 95%."

Des recettes renforcées par le partenariat premium signé avec le groupe LVMH: "Pour nous, c’est une chance considérable d’accueillir le n°1 mondial du luxe, qui fait rayonner tous les jours notre pays, qui porte des valeurs de créativité et d’excellence qui nous parle. On est forcément extrêmement fiers de les accueillir. On a déjà des collaborations très concrètes. On collabore avec la maison Chaumet au sein du groupe LVMH pour designer les médailles. On va les dévoiler dans les prochains mois, c’est le plus beau symbole des Jeux et on est ravis de s’engager avec eux."

"On n’est absolument pas en retard"

Au niveau de l’organisation, les délais sont pour l’instant respectés, d’après Mickaël Alosio. "On n’est absolument pas en retard, assure-t-il. On a des marges de sécurité. Tout avance très bien, tout est dans les temps. C’est une énorme satisfaction (…) Le recrutement avance bien, les équipes grandissent. On va finir l’année avec un peu plus de 2.000 salariés et on va doubler ce nombre la dernière année. On débute cet été les premières épreuves tests, c’est l’occasion pour les équipes de préparer concrètement l’organisation des Jeux."