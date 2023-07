JO de Paris 2024: qui sera le dernier porteur de la flamme olympique?

À un an jour pour jour de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 (26 juillet-11 août), le débat autour du dernier porteur de la flamme est lancé. Teddy Riner, Kylian Mbappé, David Douillet, Marie-José Perec, Zinédine Zidane… Faites vos jeux.

C’est une image scrutée par des centaines de millions de téléspectateurs. Un moment à jamais gravé dans l’histoire olympique… et dans la mémoire de l’heureux élu. Après avoir été allumée à Olympie (Grèce) puis sillonné la France métropolitaine et d’outre-mer pendant plusieurs semaines, la flamme olympique embrasera la vasque le vendredi 26 juillet 2024 pour officiellement ouvrir les JO de Paris. Mais à qui reviendra cet immense honneur?

À un an jour pour jour des Jeux olympiques à Paris en 2024, le débat autour du dernier porteur de la flamme est lancé. Dans l’histoire des JO, plusieurs cas de figure se sont produits: honorer une ancienne gloire (Mohamed Ali à Atlanta en 1996), récompenser un athlète malheureux aux Jeux (le marathonien Vanderlei de Lima à Rio en 2016), faire confiance à un sportif engagé durant la quinzaine (le planchiste Níkos Kaklamanákis à Athènes en 2004 ou la sprinteuse Cathy Freeman à Sydney en 2000) ou encore mettre en avant un athlète paralympique (l’archer Antonio Rebollo à Barcelone en 1992).

En 2002 à Salt Lake City pour la version JO d'Hiver, les hockeyeurs américains médaillés en 1980 avaient également eu cet honneur, revenu à sept jeunes espoirs du sport britannique à Londres dix ans plus tard en 2012. Tous ces exemples montrent la diversité des choix qui s’offrent à l’organisation des JO de Paris. Un dénominateur commun existe cependant entre tous ces précédents: la volonté de faire un choix symbolique, comme ce fût le cas aux JO de Tokyo en 2021 avec Naomi Osaka.

Riner plébiscité par les Français

Sollicités par un sondage d’Opinion Way pour Le Parisien, 25% des Français souhaiteraient voir Teddy Riner en dernier porteur de la flamme dans un an. Dans ce sondage, le triple champion olympique, qui sera engagé dans le tournoi de judo dans un an, devance assez largement Kylian Mbappé (11%), Martin Fourcade (10%) et Zinédine Zidane (10%). David Douillet (8%), Marie-José Pérec (8%), Laure Manaudou (7%), Yannick Noah (6%), Antoine Dupont (4%) ou encore Clarisse Agbegnenou (4%) recueillent également des voix.

En 1992, lors des derniers Jeux organisés sur le sol français, c’est un certain Michel Platini qui avait été l'ultime porteur de la flamme à Albertville. "C’était le footballeur le plus célèbre de l’époque et on voulait également associer un autre sport qui n’était pas un sport d’hiver pour montrer la cohésion et la dimension globale des Jeux olympiques", justifie 31 ans plus tard Michel Barnier, coprésident du comité d’organisation des Jeux olympiques d’hiver d’Albertville, dans les colonnes du Parisien.

Interrogé sur le profil du dernier porteur de la flamme à Paris, Michel Barnier plaide pour "un grand champion qui serait issu de la base, d’un village ou d’un quartier" afin de montrer que tout est possible.

Comme à chaque édition, le secret du dernier relayeur va être gardé jusqu’au dernier moment. Le lieu choisi pour la vasque, qui devrait être installée près de la Tour Eiffel, où se terminera la cérémonie d’ouverture, est également un mystère. Réponse dans tout juste un an.