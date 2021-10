Paris 2024: " Inspirer les gens", Kipchoge explique sa passion du marathon

Double champion olympique en titre du marathon, Eliud Kipchoge a accordé un entretien exceptionnel à RMC Sport. Le coureur kényan y aborde notamment ce qui le pousse à courir et son statut d’icône de sa discipline. A retrouver en longueur dans le RMC Sport Show à 19h sur RMC.

Les organisateurs des Jeux olympiques de Paris rêvent d’ouvrir au plus grand nombre le marathon de Paris 2024. Ce dimanche, plus de 1.000 coureurs amateurs ont obtenu leur dossard pour le rendez-vous olympique après un amusant défi face à Eliud Kipchoge. Le doublé médaillé d’or du marathon à Rio et Tokyo a également profité de son passage dans la capitale française pour accorder un entretien exceptionnel à RMC Sport. L’occasion pour le champion kényan de se confier sur son amour pour la course à pied.

"Je cours parce que courir c’est la vie, a estimé l’athlète de 36 ans. Je cours parce que c’est le moyen que j’ai trouvé pour inspirer les gens à travers le monde. Cela me permet de voyager pour inspirer les jeunes générations." Un entretien à retrouver en longueur sur RMC dans le RMC Sport Show à 19h.

Kipchoge ne se considère pas comme une légende

Non-content d’avoir remporté deux titres olympiques en 2016 et 2021, Eliud Kipchoge détient aussi le record du monde du marathon depuis 2018. Au cours de cet échange avec RMC Sport, diffusé en intégralité dans le podcast Running mercredi prochain, le Kényan est aussi revenu sur son statut de star internationale et sur l’héritage qu’il laissera.

"Si je suis une légende? Je pense que c’est une très bonne question, a encore lancé avec humilité le spécialiste des épreuves de fond. Je pense que quand on me le dit je m’en rends compte mais je ne peux pas m’appeler moi-même légende."

