Paris 2024: trois chefs étoilés pour préparer 1,2 million de repas pendant les JO

Le comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 a choisi de faire confiance à la société Sodexo pour la restauration des athlètes présent dans le village olympique. Les chefs étoilés Akrame Benallal, Amandine Chaignot et Alexandre Mazzia contribueront à élaborer la carte des menus pendant l’événement planétaire.

Les JO à Paris c’est déjà dans moins de trois ans. Du 26 juillet au 11 août 2024, le gratin du sport mondial se réunira dans la capitale française. Pour l’occasion, les organisateurs ont décidé de mettre les petits plats dans les grands au sein du village olympique pour les quelque 15.000 athlètes attendus aux Jeux de Paris.

Patron du comité d’organisation (COJO), Tony Estanguet offrir un moment unique, "une expérience inoubliable" à toutes les délégations. "L’expérience des Jeux c’est aussi ce qui se trouve dans leur assiette", a même lancé le triplé champion olympique de canoë dans des propos cités par le journal Le Parisien.

Un chef marseillais pour Paris 2024

La société Sodexo s’est vue confier l’organisation de la restauration par le COJO et l’entreprise chargée de livrer environ 1,2 million de repas pendant les Jeux olympiques et paralympiques a choisi de collaborer avec trois chefs étoilés: Akrame Benallal, Amandine Chaignot et Alexandre Mazzia.

"On souhaite le faire à la française, a expliqué Marlène Masure, directrice du développement commercial et des partenariats à Paris 2024. Avec la richesse de notre gastronomie, le bon goût et le sens du responsable."

Les trois artistes des fourneaux travailleront notamment avec des nutritionnistes pour concocter des menus répondant aux besoins des sportifs pendant les JO tout en faisant une belle publicité pour la gastronomie française. Si Akrame Benallal et Amandine Chaignot se sont fait connaître grâce à leurs restaurants parisiens, Alexandre Mazzia est installé à Marseille.

Avant d’obtenir trois étoiles dans le Sud de la France, le chef phocéen a longtemps partagé son temps entre la cuisine et le basket, son autre passion qui le mènera notamment sur de nombreux parquets tricolores en troisième et quatrième division dans les années 90. Charge à lui de préparer de délicieux plats pour les Bleus qui rêveront d’or à Paris 2024.