Paris 2024: Votez pour vos mascottes préférées des Jeux olympiques

La concurrence est rude pour les Phryges de Paris 2024.

Vous avez découvert les Phryges lundi et vous êtes encore en train de vous demander si vous aimez ou pas du tout et à quoi cette forme étrange peut bien vous faire penser. Mais où classer la mascotte de Paris 2024 dans la longue et colorée histoire des mascottes olympiques? Le mieux c'est de le décider tous ensemble.

On a remonté le temps (et le site des Jeux olympiques) pour retrouver toutes les mascottes depuis Schuss, la mascotte de Grenoble 68. Vous pouvez voter pour vos préférées dans le module ci dessous (elles sont de la plus récente à la plus ancienne) et vous pouvez ensuite accéder aux résultats dans le module suivant. A vos votes!

Si le module ne s'affiche pas, cliquez ici

Toutes les éditions avec des mascottes: Grenoble 68, Munich 72, Innsbruck 76, Montréal 76, Lake Placid 80, Moscou 80, Sarajevo 84, Los Angeles 84, Calgary 88, Séoul 88, Albertville 92, Barcelone 92, Lillehammer 94, Atlanta 96, Nagano 98, Sydney 2000, Salt Lake City 2002, Athènes 2004, Turin 2006, Beijing 2008, Vancouver 2010, Londres 2012, Sotchi 2014, Rio 2016, Pyeonggchang 2018, Tokyo 2020, Beijing 2022, Paris 2024.