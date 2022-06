Patinage: après l’affaire Valieva, l’âge minimum pour concourir chez les seniors pourrait changer

Quatre mois après l’affaire Kamila Valieva, jeune patineuse de 15 ans contrôlée positive à un produit dopant durant les Jeux olympiques de Pékin, la Fédération internationale de patinage pourrait décider de passer l’âge minimum pour concourir chez les séniors de 15 ans à 17 ans.

C'est un enjeu fort, quatre mois après des JO d'hiver marqués par l'affaire Kamila Valieva. Du 6 au 10 juin, en Thaïlande, environ 250 propositions vont être étudiées et votées au congrès de Fédération Internationale de patinage. Parmi elles, la hausse de l'âge minimum pour concourir. Il pourrait passer de 15 ans actuellement à 17 ans pour concourir chez les seniors. Une décision sera rendue à l'issue de ce congrès qui se termine le 10 juin. Le processus serait alors le suivant: âge minimum de 16 ans pour 2023-24 puis 15 ans pour 2024-25. Il faut que deux-tiers des votants au moins acceptent la proposition.

En février dernier, Valieva, patineuse russe de 15 ans, s'est retrouvée au milieu d'une affaire de dopage en plein JO de Pékin, après le résultat positif à un contrôle antidopage antérieur. Au cœur d'une tempête médiatique, la jeune fille s'était écroulée sous la pression et avait terminé en larmes, 4e.

Plusieurs questions soulevées par cette affaire

Valieva avait été contrôlée positive à la trimétazidine, une molécule utilisée pour soigner les angines de poitrine et placée depuis 2014 sur la liste des interdictions de l'Agence mondiale antidopage car elle favoriserait la circulation sanguine. Selon un membre du comité exécutif du CIO, Valieva, championne d'Europe en titre et grande favorite de ces Jeux, aurait expliqué avoir été contaminée par un produit consommé par son grand-père. Elle aurait bu dans son verre, selon la version des médias russes.

Principales questions soulevées par cette affaire: une jeune fille de 15 ans possède-t-elle assez de discernement pour savoir ce qu'elle ingère ? Ces athlètes sont-elles prêtes physiquement et mentalement pour ce type de compétitions ? "J'ai été très, très perturbé quand j'ai regardé la compétition à la télévision et que j'ai vu dans sa performance à quel point elle avait dû ressentir la pression, avait alors commenté le président du CIO Thomas Bach après la prestation ratée de Valieva. De par mon expérience d'athlète, je sais un peu ce qu'est la pression, mais cette pression était au-delà de ce que je peux imaginer, particulièrement pour une jeune fille de 15 ans."

Autre info communiquée par l'ISU: "La Fédération ukrainienne de patinage artistique a présenté trois motions concernant l’exclusion possible des délégués et/ou des titulaires de charge publique russes et biélorusses de ce Congrès, des élections pendant le Congrès et des autres activités". Motions finalement rejetées après le vote.