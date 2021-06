Rami raconte pourquoi Ripoll ne l'a pas appelé pour les Jeux olympiques avec les Bleus

Alors qu'il était candidat, Adil Rami n'a pas été convoqué par Sylvain Ripoll pour disputer les Jeux olympiques de Tokyo avec les Bleus. Sur RMC, le défenseur s'en explique.

Ce sont finalement André-Pierre Gignac, Florian Thauvin et Téji Savanier qui occuperont les trois places allouées à des joueurs de plus de 23 ans, pour défendre les couleurs de l'équipe de France aux Jeux olympiques de Tokyo. Adil Rami aurait aimé faire partie du groupe aux côtés des Bleuets. Mais Sylvain Ripoll avait déjà fait son choix.

"Je me tiens prêt s'il y a quoi que ce soit"

"J'ai eu la chance de discuter avec l'entraîneur, raconte le défenseur ce mercredi sur RMC. Il a apprécié mon discours, ma mentalité et mon envie de me battre encore une fois pour mon pays. Il m'a dit qu'il ne savait pas, que j'étais venu un peu trop tard et qu'il avait déjà ses joueurs. Moi je suis prêt, je me tiens prêt s'il y a quoi que ce soit. En tout cas je suis à 100% avec les Bleus."

Avant l'annonce de la liste tricolore - qui pose de gros problèmes puisque de nombreux clubs refusent de libérer leurs joueurs - Adil Rami confiait son envie d'aller au Japon avec les Bleuets: "Je suis partant pour être dans ce groupe France. Je sais que je peux aller en finale et gagner les JO. C'est une équipe jeune, j'ai le caractère pour les encadrer." Mais seuls trois joueurs de plus de 23 ans peuvent être intégrés à chaque équipe pour les Jeux.