Skicross: Jean-Frédéric Chapuis, champion olympique, annonce sa retraite

Jean-Frédéric Chapuis, champion olympique de skicross à Sotchi en 2014, a annoncé sa retraite ce lundi sur les réseaux sociaux. Le skieur de 33 ans a également remporté 18 victoires sur le circuit de la Coupe du monde.

Il restera à jamais comme l’homme tout en haut d'un podium 100% français aux Jeux olympiques. Jean-Frédéric Chapuis, médaillé d'or en skicross à Sotchi en 2014 devant ses compatriotes Arnaud Bovolenta et Jonathan Midol, a annoncé ce lundi sa retraite. À 33 ans, le skieur de Val-Thorens, professionnel depuis 2005, ne repartira pas pour une nouvelle saison l’hiver prochain.

"Après 118 départs en coupe du monde de skicross, 18 victoires, 33 podiums, trois globes de cristal consécutifs, deux deuxième place au classement général, deux médailles aux championnats du monde (or, argent) et un titre de champion olympique, il est temps pour moi de passer à la suite de ma vie, a écrit Jean-Frédéric Chapuis sur ses réseaux sociaux. Merci à vous tous pour votre soutien tout au long de ma carrière. Merci à mes coéquipiers et staff pour ces belles années à travers le monde et merci à mes partenaires d’avoir partagé mon histoire. À bientôt sur les pistes."

Pas de final en apothéose à Pékin pour ses derniers Jeux

Pour ses derniers JO, en février dernier à Pékin, Jean-Frédéric Chapuis a été éliminé dès le huitième de finale de l’épreuve de skicross. En Chine, le Français, 26e du classement de la Coupe du monde cette saison, avait alors expliqué ressentir une certaine usure physique à la suite de plusieurs blessures, tout en assurant être toujours apte mentalement à continuer au plus haut niveau. Quelques semaines plus tard, il s’est finalement ravisé.