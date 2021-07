Tennis: blessé, Berrettini déclare forfait pour les JO 2021

L’hécatombe se poursuit avant les Jeux olympiques pour le tournoi de tennis. Ce dimanche, c’est au tour de Matteo Berrettini, 8e joueur mondial, de renoncer à moins d’une semaine du début de la compétition en raison d’une blessure musculaire.

Le tournoi de tennis des Jeux olympiques 2021 aura décidément une drôle de saveur. Après Thiem, Nadal, Federer et Shapovalov, c’est un cinquième membre du top 10 à devoir déclarer forfait. Matteo Berrettini ne se rendra pas à Tokyo, après avoir contracté une blessure musculaire, annonce le comité olympique italien.

Le numéro 8 au classement ATP a contracté cette blessure lors du tournoi de Wimbledon, où il est entré dans l'histoire en devenant le premier italien à atteindre une finale de Grand Chelem, battu par Novak Djokovic en quatre sets. Avec l'absence de l'Italien, la route se dégage pour le numéro 1 mondial, en quête du Golden Slam après ses succès lors de l'Open d'Australie, de Roland-Garros et de Wimbledon.

Nadal et Thiem se concentrent sur l'US Open

Mais ce qui interpelle reste le nombre de forfaits dans le tableau masculin. Premier à avoir annoncé son retrait, Rafael Nadal préfère écouter son corps. Le champion olympique 2008 avait également déclaré forfait pour Wimbledon. "Ça n’a pas été une décision facile à prendre mais, après avoir écouté mon corps et discuté avec mon équipe, je pense que c’est la bonne décision", expliquait l'Espagnol sur les réseaux sociaux. L'ancien numéro 1 mondial effectuera son retour sur les courts le 2 août prochain lors du tournoi de Washington, avant de se pencher sur l'US Open, prévu du 30 août au 12 septembre.

Une décision également prise par Dominic Thiem, tenant du titre du majeur américain. Le tennisman autrichien "ne [s]e sens pas en mesure d'être à [s]on meilleur niveau à Tokyo" est espère représenter son pays lors des Jeux olympiques de Paris. La crise sanitaire est également un frein à la présence des athlètes au Japon. En plus de Denis Shapovalov, Roberto Bautista Agut a confirmé qu'il ne ferait pas le voyage à Tokyo en raison de la pandémie. Autre forfait marquant, et pas des moindres, celui de Roger Federer. En délicatesse avec son genou, le Suisse a sans doute dit adieu à son rêve de médaille d'or. "Lors de la saison sur gazon, j'ai malheureusement connu un contretemps avec mon genou et je dois déclarer forfait pour Tokyo. Je suis énormément déçu car cela a toujours été un honneur de représenter la Suisse", confiait Federer sur Twitter.

Une hécatombe qui se lit également sur le tableau féminin, où Simona Halep ne peut pas prétendre au titre olympique en raison d'une blessure au mollet. Triple championne olympique en double (2008, 2012, 2016) et médaillée d'or en simple en 2012, Serena Williams ne sera pas non plus de la partie, tout comme Victoria Azarenka et Angeline Kerber, médaillée d'argent à Rio. La succession d'Andy Murray et Monica Puig, également forfait, est plus que jamais ouverte.