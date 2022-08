Triathlon: l'équipe de France écrase le relais mixte et s'offre un nouveau titre de champion d'Europe

L'équipe de France de triathlon a remporté ce dimanche le relais mixte lors des championnats d'Europe à Munich. Il s'agit de son troisième titre européen consécutif.

Le triathlon français rayonne à Munich. Après la médaille de bronze d'Emma Lombardie et le triplé historique de Léo Bergère, Pierre Le Corre et Dorian Coninx, l'équipe de France, composée d'Emma Lombardie, Léo Bergère, Dorian Coninx et Cassandre Beaugrand a remporté ce dimanche le relais mixte des champions d'Europe à Munich (quatre relais de 300 m de natation, 7,2 km de vélo et 1,6 km à pied), après avoir écrasé la concurrence, reléguant l'Allemagne (argent) et la Suisse (bronze) à 33" et 49".

Et ce, sans le taulier Vincent Luis, resté à la maison. Les Bleus confirment leur ultra-domination dans la discipline, avec un troisième titre européen consécutif, eux qui ont déjà glané sept breloques mondiales, dont cinq en or, depuis la création de la discipline en 2009.

En route pour Paris 2024

"Je voulais ma médaille aussi. Je ne sais pas ce qu'ils ont mangé ce week-end mais whaou !", a savouré Cassandre Beaugrand au micro de France 2. La dernière relayeuse a parfaitement terminé le travail d'une formidable équipe de France, intouchable durant l'intégralité de la course. Avec la cinquième médaille en trois courses dans ces championnats d'Europe, le triathlon français confirme ses ambitions en vue de Paris 2024 pour espérer aller chercher la plus belle des médailles après le bronze à Tokyo.

"Le week-end s'est passé à merveille, c'est la cerise sur le gâteau. On espère avoir offert une belle image du triathlon", savoure de son côté Léo Bergère, à nouveau médaillé d'or après son titre en individuel la veille.