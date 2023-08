Buchard après sa victoire au Masters de judo de Budapest: "Je suis sur le bon chemin"

Avant de partir en vacances en Espagne, Amandine Buchard a réalisé une compétition de haute volée lors du Masters à Budapest ce vendredi. La moins de 52 kilos a montré une belle variété technique. Elle a aussi puni la Britannique Giles puis la Kosovarde Krasniqi, deux des filles qui lui posent le plus de problèmes. Très encourageant à un an des Jeux Olympiques.

Amandine Buchard, en finale, c’est votre mouvement signature qui est revenu pour vous offrir la victoire face à Krasniqi...

Oui! Il est passé parce qu’il a été préparé et que j’ai été plus agressive sur ma journée. Je suis contente de ma compétition. J’ai produit davantage de judo que d’habitude et de manière différente. J’ai pu m’en rendre compte avec mon uchi-mata (mouvement de jambe), mon ko-soto (un fauchage). C’est du bon dans la généralité. Il y a encore beaucoup de choses à travailler mais ça commence à payer.

Pourquoi est-ce important de gagner ici?

Ce n’est pas une finalité mais ce sont des matchs qui vont me servir de référence en vue des Jeux olympiques. J’ai affronté les tops de la catégorie aujourd’hui. On va toutes se battre pour le titre olympique à Paris. C’était important de voir si ce que je travaille à l’entraînement paie. Mon match avec Giles n’avait rien à voir avec mes précédents matchs contre elle. Je suis contente que ça ne paie pas qu’à l’entraînement. Ces derniers mois ont été très difficiles psychologiquement car je n’ai pas eu de vacances depuis décembre! J’étais fatiguée physiquement et psychologiquement. Je pense que j’ai bien mérité mes vacances.

Que devez-vous travailler maintenant?

Je dois travailler ma rapidité, mon agressivité, ma variété de techniques. Aujourd’hui, il manquait Abe. Je dois monter d’un cran si je veux la battre à Paris. Cela montre que je suis sur le bon chemin. Je travaille d’abord sur moi-même. J’essaye de tout optimiser. Quand on veut atteindre le haut-niveau, tous les détails comptent. Il n’y a pas de petit détails. J’essaie de régler ces petites choses et pour l’instant ça marche.