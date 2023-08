Judo: Buchard et Cysique en finale du Masters de Budapest

Première journée du Masters de Judo à Budapest et déjà deux Françaises en finale avec Amandine Buchard en moins de 52 kilos et Sarah-Léonie Cysique en moins de 57 kilos. En revanche, c'est plus compliqué pour les hommes en Hongrie.

Amandine Buchard en moins de 52 kilos et Sarah-Léonie Cysique en moins de 57 kilos sont en finale du Masters, ce vendredi à Budapest à partir de 17h. Priscilla Gneto essayera de repartir avec le bronze en moins de 57 kilos. Bilan de cette première partie de journée où les garçons ont vite été sortis.

Cysique en finale, Gneto pour le bronze en moins de 57 kilos

Sarah-Léonie Cysique est-elle débloquée depuis son premier or sur le circuit, en juin au Kazakhstan, le premier depuis 2018 et le sacre européen junior ? Il faut le croire. Elle a ratiboisé son tableau ce vendredi matin n’allant jamais au bout des quatre minutes. Mouvement d’épaule sur l’Américaine Holguin, clef de bras sur la Turque Yildiz, fauchage puis immobilisation sur la double championne du monde Bilodid, uchi-mata (mouvement de jambe) et immobilisation en 52 secondes sur la Japonaise Funakubo. Une entreprise de destruction massive qui a enthousiasmé le clan français. En finale, ce sera la Canadienne Klimkait, ex-championne du monde et médaillée olympique. La blonde de l’Ontario a sorti Priscilla Gneto en quart de finale. Gneto s’est rattrapée et disputera le bronze face à Funakubo ce soir. La Corse s’est jouée dans la matinée de la championne olympique, la Kosovarde Gjakova par uchi-mata.

Amandine Buchard affiche depuis quelque temps ses progrès techniques. Son kata-guruma (roue autour des épaules) n’est plus sa seule arme pour faire chuter. Elle le prouve à Budapest où ses accrochages et un o-goshi lui font passer la Suissesse Kocher puis la Chinoise Zhu. En demi-finale, la judoka du PSG retrouvait la Britannique Giles, tête de série numéro 2, un casse-tête avec ses longs segments. Buchard a bossé sur le profil de celle qui l’a battue en finale des championnats d’Europe 2022. Elle déroule d’abord Giles sur un harai-makikomi (mouvement d’enroulement) avant de placer sa prise fétiche pour ippon. En finale, Buchard retrouvera la Kosovarde Krasniqi, championne olympique dans la catégorie inférieure. Astride Gneto n’a jamais trouvé la place pour accélérer face à l’Espagnole Lopez Sheriff. Elle a été éliminée au premier match.

Les Bleus passent à côté en moins de 60 kilos

La lutte pour le strapontin olympique entre Luka Mkheidze, Cédric Revol et Romain Valadier-Picard n’a elle pas avancé. Mkheidze est aspiré par le rythme piano de l’Azerbaïdjanais Aghayev en huitième de finale. Dommage car au premier tour, il avait régalé contre le Sud-Coréen Jeon, vainqueur à Tokyo : "J’aurais dû m’engager, j’aurais dû essayer, je n’ai pas lancer regrettait le sociétaire de Sucy (Val-de-Marne). Je suis tombé dans son jeu. J’ai eu l’impression de ne pas pouvoir donner mon potentiel." Regrets aussi pour Cédric Revol, son mouvement d’épaule poursuivi vers l’arrière aurait peut-être mérité une valeur. Les arbitres y ont vu le contre du Kazakh Serikbayev. Romain Valadier-Picard, 21 ans, sort d’une saison convaincante avec une première victoire sur le circuit mondial en Autriche. Plein d’ambitions, le judoka de l’ACBB perd son deuxième match consécutif contre le Japonais Nagayama (pénalités) : "Les erreurs se payent toujours à haut-niveau, analysait-il. La sortie de tapis c’est une erreur d’enfant. Je bosse pour gommer ces erreurs. J’en ai encore fait une, c’est frustrant. Il me reste encore énormément de travail." Après trois semaines de vacances, ces trois-là se jetteront de nouveau dans la bataille pour Paris 2024.

Khyar pas verni chez les moins de 66 kilos

Avec trois Français sur la ligne de départ dont Walide Khyar, troisième des derniers Mondiaux, les Bleus pouvaient espérer une belle cueillette. Après le deuxième tour, il ne restait plus rien. Maxime Gobert subit la loi du Moldave Izvoreanu, récent médaillé aux Universiades, sur un contre alors qu’il venait de recoller au score. Vainqueur du Tadjik Dzebhov, Daikii Bouba a été dominé par le champion d’Europe ukrainien Bodgan Iadov sur un accrochage. Meilleure chance française, Khyar venait battre le fer tant qu’il était chaud pour terminer sa grande saison 2023. Le Colombien Hernandez est facilement battu en entame. Khyar, très disponible sur ses jambes et prompt à attaquer, a buté sur l’Italien Piras en huitième de finale. Devant aux pénalités, il s’est fait enrouler sur un sumi-gaeshi (technique de sacrifice) à toute petite vitesse et s’est retrouvée menée à 1’20 du terme. Obligé de risquer, il finit par poser l’Italien sur un arraché (ura-nage) et égaliser. Manque de lucidité ? Envie d’en finir ? Khyar tente le même mouvement alors que la jambe de l’Italien est engagée. Ce dernier semble tout lâcher au moment où Khyar le propulse dans les airs. La table d’arbitrage vidéo voit le dos du Français toucher et donne la victoire au Transalpin. Une décision pas évidente : "Je cherche à faire tomber, rembobine le Francilien. C’est une bonne leçon. Ça m’apprendra à ne pas me relâcher. Je suis un peu dégoûté mais j’essaye de positiver. L’objectif est d’être de plus en plus fort et je me suis senti fort aujourd’hui."

Pont rate l’occasion chez les moins de 48 kilos

En l’absence de Shirine Boukli, deuxième des Mondiaux, Blandine Pont pouvait conclure sa magnifique saison 2023 avec un métal curcial en vue de la qualification olympique. Vainqueur de trois tournois majeurs et 5e du mondial, l’Héraultaise était peut-être un peu émoussée pour ce rendez-vous hongrois. Le judo de petites attaques répétées de l’Espagnole Martinez Abelenda n’a pas été dangereux mais il est souvent valorisé par l’arbitrage actuel. Les pénalités sont tombées contre la Française, qui va partir en vacances : "J’ai l’impression que je n’avais pas les ressources physiques pour répondre à sa tactique. La saison a été très longue. J’ai serré les dents jusqu’ici. C’était peut-être la compétition de trop", avoue-t-elle. Pour son premier Masters, Mélanie Vieu a été dépassée par la vitesse de la Chinoise Guo au premier tour et s’incline aux pénalités.