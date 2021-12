"J’ai frôlé la mort", confie la judokate Margaux Pinot qui accuse Alain Schmitt de violences

Margaux Pinot, championne olympique par équipe de judo, s’est confiée dans Le Parisien sur les violences qu’elle assure avoir subies de son conjoint et entraîneur, Alain Schmitt, relaxé lundi par le tribunal de Bobigny.

Le tribunal de Bobigny a relaxé Alain Schmitt, lundi soir après être passé en comparution immédiate. "Un tribunal n'est jamais là pour dire qui dit la vérité et qui ment, a déclaré la présidente du tribunal. En l'occurrence, nous n'avons pas assez de preuves de culpabilité."

Mais Margaux Pinot, championne olympique de judo par équipe l’été dernier, ne retire rien de son récit. Dans une interview accordée au Parisien, elle assure avoir été victime de violences de la part de son entraîneur avec qui elle est entretenait une relation sentimentale. C’était dans la nuit de samedi à dimanche à son domicile. Selon son récit, il est arrivé alcoolisé vers 2h du matin chez elle d’où elle devait le conduire à l’aéroport pour rejoindre Tel aviv et son nouveau poste d’entraîneur adjoint de l’équipe nationale israélienne de judo. Il a finalement quitté l’endroit en le qualifiant de "débile" puis en enchaînant des "paroles violentes".

"Je me suis allongée sur mon lit, il a continué à proférer des insultes, je me suis bouché les oreilles pour ne plus entendre, raconte-t-elle. Les coups sont arrivés à ce moment-là…"

"Ça faisait des mois que je voulais arrêter, mais je n’y arrivais pas"

"Pour moi, c’était vraiment très long, ajoute la championne. Il y a eu différents épisodes, les insultes, les coups. J’étais à la fois sonnée et consciente de ce qu’il se passait. J’ai frôlé la mort." Elle souffre notamment d’une fracture du nez et de vertiges. Selon Le Parisien, les policiers ont constaté qu’elle parvenait à peine à ouvrir les yeux, des cheveux arrachés, des bosses et un pouce gonflé.

Elle a finalement trouvé refuge chez des voisins qui ont donné l’alerte avant que les policiers n’interpellent Alain Schmitt dans un VTC à 2h27. Margaux Pinot révèle avoir vécu une relation "conflictuelle" avec son entraîneur. "On n’a jamais été un couple officiel, il n’a, je pense, jamais assumé cette relation, poursuit-elle. Même s’il y avait de l’amour. La relation a commencé il y a quatre ans, il y a sans doute eu plus de mauvais que de bon, finalement. Ça bousille un peu. Ça faisait des mois que je voulais arrêter, mais je n’y arrivais pas."