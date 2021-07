JO 2021 (judo): sensation, Riner éliminé dès les quarts de finale

Teddy Riner ne décrochera pas un troisième titre olympiques consécutif. Le Français est tombé face au Russe, Tamerlan Bashaev, numéro un mondial chez les lourds, au golden score. Il visera le bronze pour se consoler.

Le temps est resté suspendu de longues secondes au Nippon Budokan. Puis la vidéo a confirmé la décision que tout le monde redoutait: waza-ari pour le Russe Tamerlan Bashaev au golden score et défaite de Teddy Riner. Tremblement de terre. La quête d’un troisième titre olympique historique du Français s’est arrêtée brutalement en quarts de finale des Jeux olympiques de Tokyo 2021, ce vendredi.

Riner maitrisait pourtant son combat face au numéro un mondial de la catégorie qu’il avait battu en janvier dernier au Masters de Doha en quarts de finale. Il a abordé le golden score avec une pénalité de moins que son adversaire. Puis, Bashaev a réussi un mouvement d’épaule faisant tomber Riner sur le dos en dehors du tatami. Après avoir tenté un sumi gaeshi, le Français s’est fait piéger par le Russe qui l’a poussé. L’arbitre est d’abord resté de marbre avant d’avoir recours à la vidéo qui a confirmé une action pour Bashaev et un waza-ari décisif pour ce dernier, provoquant l’incompréhension en forme d’énorme frustration pour le Français.

Il ne rejoindra pas la Japonias Tadahiro Nomura, seul judoka sacré trois fois champion olympique. Le judoka du PSG va désormais combattre pour l’honneur face au Brésilien le Brésilien Silva (180 kilos, qu'il a battu 9 fois sur 9) et pour décrocher une médaille de bronze, le même métal que sa première médaille olympique à Pékin en 2008. Celui dont il ne pensait pas entendre parler.



Après avoir régné sur le judo mondial pendant plus de dix ans (premier de ses dix titres mondiaux en 2007), Riner avait érigé les JO de Tokyo comme son ultime quête au pays du judo. Il a vécu des sorties de piste sur cette route comme sa défaite au Grand Chelem de Paris face au Japonais Kokoro Kageura, en février 2020, mettant fin à 10 ans et 154 combats d’invincibilité. Il y eut aussi ce revers lors des championnats de France en octobre 2020 ou cette blessure au genou contractée en février 2020 et cachée jusqu’à la semaine dernière. Le colosse était rétabli mais il est tombé de très haut ce vendredi.