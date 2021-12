Judo: Teddy Riner reste le sportif préféré des Français

Le JDD a révélé samedi soir le classement des personnalités préférées des Français. Médaillé de bronze et d'or par équipe en judo aux JO de Tokyo, Teddy Riner reste le premier sportif, devant Zinédine Zidane, qui perd plusieurs places. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sont aussi dans le classement. Aucune sportive tricolore n'est présente dans le classement.

La popularité de Teddy Riner ne diminue pas, surtout lors d’une année olympique marquée par la quête de médaille du judoka. Huitième personnalité préférée des Français, au même niveau que l’an dernier, la star des tatamis est aussi le sportif n°1 pour la 3e année de suite. Il n’a pas réussi à aller chercher l’or en individuel à Tokyo mais son investissement par équipes a convaincu les Français.

Deuxième acteur du sport de ce classement, Zinédine Zidane pointe à la 17e place, en recul de cinq positions par rapport à l’an passé (12e). Après avoir quitté son poste d’entraîneur au Real Madrid au mois de mai, "Zizou", ex-personnalité préférée des Français toutes catégories confondues, paye sûrement son inactivité et son éloignement des terrains.

Deschamps le sortant, Agbegnenou hors du classement

Kylian Mbappé, 19e, occupe la même place qu’en 2020 alors qu’Antoine Griezmann, 25e, fait son retour dans le classement. A l’inverse, Didier Deschamps n’est plus représenté et il n’y a pas non plus d’athlète féminine. Clarisse Agbegnenou, championne olympique de judo à Tokyo cet été, aurait notamment pu se faire une place dans le classement

Du côté des hommes, Julian Alaphilippe ou Karim Benzema, auteurs de grosses performances cette année, ne sont pas classés. Le premier a été champion du monde de cyclisme sur route pour la deuxième année consécutive, le second a terminé 4e du Ballon d’or.