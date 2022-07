Judo: Teddy Riner vainqueur du Grand Slam de Budapest, son premier tournoi en individuel depuis les JO

Près d’un an après les Jeux olympiques de Tokyo, le poids lourd français Teddy Riner a retrouvé le succès lors d'une compétition internationale. Il a remporté ce dimanche le Grand Slam de Budapest.

Le patron n'a pas tremblé. Pour son retour en compétition individuelle, un an après sa médaille de bronze décrochée aux Jeux olympiques de Tokyo, Teddy Riner a remporté ce dimanche le Grand Slam de Budapest. Présent en Hongrie pour se tester en vue des JO de Paris 2024, le Français de 33 ans a battu en finale le Néerlandais Jelle Snippe au terme d'un combat expéditif gagné en 39 secondes (sur harai goshi). Encouragé par les "Teddy! Teddy!" de ses proches, il l'a emporté par ippon face à un adversaire monté de la catégorie des moins de 100 kg il y a un an seulement.

Une belle montée en puissance

Riner, décuple champion du monde, n'était plus apparu en compétition internationale depuis les JO de Tokyo. Battu en quart de finale par le Russe Tamerlan Bashaev, il était reparti du Japon avec une médaille de bronze en individuel, compensée par un titre dans l'épreuve par équipe mixte. Depuis, il n'avait participé qu'aux championnats de France par équipes avec son club du PSG en novembre 2021 à Perpignan, puis à Villebon-sur-Yvette en mi. Cette victoire va lui permettre de grimper dans la hiérarchie de sa catégorie en vue des JO de Paris, où le judoka le plus titré de l'histoire de son sport, actuellement 17e mondial, visera un troisième titre olympique individuel, après ceux remportés à Londres en 2012 puis à Rio en 2016.

Exempté de premier tour, Riner, affichant 150 kilos sur la balance, avait fait son entrée sur les tatamis verts fluos de la Papp Laszlo Arena peu après midi, pour remporter son combat de reprise face au modeste Brésilien Joao Cesarino, 146e mondial. Au tour suivant, le Guadeloupéen s'est défait d'un adversaire d'un autre calibre, le solide Azerbaïdjanais Ushangi Kokauri, 9e mondial et vice-champion du monde en 2018. Il s'est imposé aux pénalités après 2'50" de combat sans avoir véritablement eu besoin d'attaquer son adversaire. Plus offensif en demi-finale, il a ensuite dominé le Géorgien Gela Zaalishvili, 8e mondial après seulement 1'24" d'affrontement. L'issue aurait pu être encore plus rapide puisque l'arbitre centrale lui avait donné ippon après 33 secondes avant d'être désavouée par les juges de table.

Pour son prochain rendez-vous majeur, Riner s'alignera aux championnats du monde en octobre en Ouzbékistan, une première depuis les Mondiaux de 2017. Cette année-là, il était allé chercher à Marrakech le dixième titre planétaire de sa carrière, un record. Il ne devrait pas disputer d'autre tournoi avant ces Mondiaux.