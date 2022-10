Mondiaux de judo: Cysique "fière" après l'argent par équipe de la France

Fer de lance de l’équipe de France médaillée d’argent dans l’épreuve par équipe mixte aux Mondiaux de judo à Tashkent, Sarah-Léonie Cysique a apporté trois points. En finale, elle bat la Japonaise Funakubo mais n’empêche pas la défaite des Bleus. La moins de 57 kilos a prouvé encore une fois qu’elle était un pilier d’un collectif tricolore fiable.

Sarah-Léonie Cysique, quel est le sentiment après cette défaite 4-2 face aux Japonais. On a l’impression qu’il n’a pas manqué grand-chose sur deux combats.

"C’était compliqué en finale malgré le fait qu’on avait l’envie. Je suis presque sûre qu’on aurait pu revenir avec une belle médaille d’or. Je crois en cette équipe, elle est jeune et on a réussi à arriver en finale, et à marquer deux points aux Japonais. On n’a pas flanché face à eux. Je suis très contente de notre journée et de notre finale."

Que retenez-vous de cette journée avec une équipe remaniée ?

"C’est vraiment l’engagement d’équipe. On a passé cette journée tous ensemble. C’était vraiment une très belle journée en termes d’ambiance. On n’était pas aussi démonstratif qu’habituellement. Mais l’engagement et l’envie étaient là. Je suis très fière de cette équipe."

Vous avez prouvé que vous étiez une combattante d’équipe comme à Tokyo où vous avez apporté le point de l’or en finale. Il y avait aussi l’envie de se rattraper après votre défaite en huitième de finale lors de l’épreuve individuelle ?

"J’avais envie de montrer à l’équipe que j’allais être là pour eux. Aussi que ce qui s’était passé en individuel n’allait pas se répéter de sitôt. J’étais prête à aller de l’avant et à montrer du beau judo comme j’aime faire. Les équipes donnent toujours un truc en plus. Voir la détermination de l’équipe ça te donne envie d’être à 200%. C’est quelque chose que j’aime beaucoup."

Ce Mondial n’est qu’une étape ? Le vrai objectif c’est Paris 2024 où vous ambitionnez de conserver le titre olympique ?

"Je sais que c’est possible pour nous de prendre l’or à Paris. On a les moyens, l’engagement. Il faudra faire le taf. D’ici là on va peaufiner tout ça pour y arriver."