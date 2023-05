Mondiaux de judo: "Je n'ai gagné qu'au mental", Teddy Riner sacré champion du monde pour la 11e fois

Six ans après son dernier titre mondial, Teddy Riner s'est arraché face au Russe Inal Tasoev en finale des +100 kg pour décrocher une 11e couronne mondiale à Doha.

Son entraîneur Franck Chambily confiait que Teddy Riner n’était pas encore à 100% de ses capacités. Six ans après son dernier sacre, le décuple champion du monde est donc allé chercher sa onzième couronne avec les tripes face au Russe Inal Tasoev, samedi à Doha.

Le Russe, qui évolue sous bannière neutre dans ces championnats du monde, n’avait jamais battu le Français. Et ce ne sera pas encore pour cette fois, mais il est passé tout proche de faire tomber le roi, poussé dans un troisième golden score consécutif.

Teddy Riner: "Il faut s'arracher les c****** pour gagner!"

Teddy Riner a toujours été à l’initiative, d’un bout à l’autre du combat, tandis que son adversaire a rapidement privilégié le contre, souhaitant profiter de la générosité du Français pour le piéger. La stratégie a d’abord été sanctionnée par deux pénalités, mais elle a bien failli se révéler payante quand le Russe a exulté les bras en l’air, pensant l’avoir emporté sur un waza-ari. Sa joie fut néanmoins de courte durée, et le retour de bâton immédiat. Car Teddy Riner a porté l’estocade dans la foulée, à l’issue d’un combat de quasiment neuf minutes très éprouvant à la fois sur le plan physique et mental.

"Je n'ai gagné qu'au mental, la journée a été très difficile pour moi, j'ai passé une nuit blanche, a réagi à chaud un Teddy Riner essoufflé. C'est bien qu'il y ait des journées comme celle-ci, comme ça les gens arrêtent de croire qu'il n'y a personne, que c'est facile. C'est toujours dur, il y a toujours du monde. Excusez moi de l'expression, mais il faut s'arracher les c****** pour gagner! C'est dur... Le travail qu'il y a derrière... Mais quand on travaille, ça paie, c'est dur mais ça paie. On va savourer, un titre après autant de temps d'absence, je vais le savourer."

Redescendu au 18e rang mondial, Teddy Riner avait dû commencer le tournoi au premier tour, écartant ses rivaux les uns après les autres non sans batailler. Un parcours difficile qui donne encore plus de poids à la performance du Français à un an des Jeux olympiques de Paris, son ultime objectif.