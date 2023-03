Médias: la BBC réintègre Gary Lineker après le tollé provoqué par sa suspension

Présentateur de l’émission "Match of the Day", l’une des plus populaires au Royaume-Uni, depuis 1999, l’ancien joueur Gary Lineker avait été mis en retrait par la BBC depuis un tweet critiquant le gouvernement britannique. La chaîne anglaise a annoncé ce lundi que son présentateur vedette était réintégré.

La BBC a annoncé lundi le retour à l'antenne de l'ex-footballeur Gary Lineker, l'un des plus célèbres présentateurs du groupe, dont la suspension vendredi après un tweet contre le gouvernement a provoqué un tollé.

"Gary est un élément important de la BBC et je sais à quel point la BBC compte pour lui, et je me réjouis qu'il présente notre émission le week-end prochain", a déclaré le directeur-général de la BBC, Tim Davie dans un communiqué. Gary Lineker avait été mis à pied après avoir critiqué sur Twitter un projet de loi du gouvernement conservateur sur l'immigration.

