Affaire Agnel: une partie de l’entourage connaissait les faits reprochés

Selon une enquête de Radio France, plusieurs personnes avaient connaissance de relations sexuelles entre Yannick Agnel et une jeune fille de Lionel Horter, alors âgée de 13 ans. Le nageur est accusé de viol sur mineur.

Le 13 décembre dernier, Yannick Agnel a reconnu devant les enquêteurs avoir entretenu des relations sexuelles, en 2016, avec la fille de Lionel Horter, alors âgée de 13 ans. Le nageur a été mis en examen pour "viol et agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans" et laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Un mois plus tard, Radio France diffuse ce jeudi une enquête qui souligne que plusieurs proches du nageur et de la jeune fille – qui comptent onze ans d’écart - étaient au courant de cette relation.

Celle-ci aurait débuté par un baiser le 31 décembre 2015 pendant le réveillon, dans l’appartement du nageur à Mulhouse. Il y a ensuite eu des rapports sexuels à plusieurs reprises, parfois au domicile même de Lionel Horter, son entraîneur qui l’hébergeait, en 2016. Cela a aussi eu lieu en Thaïlande où l’équipe de Mulhouse Olympic Natation (MON) était en stage en janvier et février, auquel N. assistait également. A cette occasion, leur proximité n’avait pas échappé à tout le monde. Une nageuse présente confie avoir vu N. se rendre "régulièrement" dans la chambre d'Agnel. D’autres se demandent comment les parents "ont pu ne rien voir". Ces derniers ont confié, lors de leur audition, avoir eu connaissance des faits seulement deux semaines avant le dépôt de plainte de leur fille l’été dernier.



Une version qui étonne cet ancien cadre du MON qui révèle une confidence, en 2019, de Franck Horter, président du club et frère de Lionel, au sujet du conflit opposant le club à Agnel sur le paiement de sa dernière année de contrat. "Franck Horter me dit que Yannick serait sage d’accepter cette conciliation, car ils ont un dossier sur lui et sa nièce, N.", confie-t-il à Radio France.

L'avocat assure que les parents de la victime ne savaient pas

D’autres nageurs et nageuses, entendus par la police, étaient également au courant. "N. m’a dit fin 2017 qu’elle avait eu une relation avec Yannick Agnel un an auparavant, ajoute l’une d’elle à Radio France. Elle me l’a dit sur le ton de la confidence. Je pense qu’elle ne réalisait pas." À l’automne 2017, la fille de Lionel Horter s’est aussi confiée à son petit ami de l’époque, précise le site. "Tout le monde est au courant au sein du club", confie un autre nageur. "Les nageurs étaient peut-être au courant. Mais l’information n’est pas remontée jusqu’à Lionel et Marjorie Horter qui font partie de l’encadrement, estime Me Thomas Wetterer, l'un des avocats de la victime. L’encadrement, c’est une figure autoritaire pour ces jeunes."