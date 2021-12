Viol et agression sur mineure: l’affaire Agnel en six questions

La procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, a délivré un grand nombre d'informations concernant l'information judiciaire qui a entraîné la mise en examen de Yannick Agnel, pour viol et agression sexuelle sur mineure de 15 ans.

Yannick Agnel a reconnu matériellement les faits

L’ancien champion olympique de natation Yannick Agnel, mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans, "reconnaît la matérialité des faits qui lui sont reprochés", a déclaré ce lundi la procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, lors d’une conférence de presse. "Il précise qu'il n'avait pas le sentiment qu'il y a eu contrainte, a-t-elle ajouté. Pour certains des viols, il a un problème de souvenirs mais qui peuvent très bien revenir au fil de l’information judiciaire, mais les faits sont reconnus."

S’il n’a jamais cessé de s’exprimer, selon la commissaire Jeandel, chef de l’antenne Police Judiciaire de Mulhouse, chargée des investigations, "il n’a pas nécessairement tout de suite reconnu les faits", a rapporté la procureure. "Les éléments qui se trouvaient au dossier étaient des éléments extrêmement importants et qui permettaient sans aucune difficulté de le placer en garde à vue et ensuite de le faire mettre en examen. La connaissance qu’il a eu des éléments figurant au dossier l'a entraîné à finir par admettre la matérialité des faits", a-t-elle complété.

Pourquoi est-il question de viol ?

"Si les faits sont constitutifs de viol ou d’agression sexuelle, c'est parce que vous ni'gnorez pas qu'il existe une différence d'âge très importante entre les 13 ans de la victime et les 24 ans de Yannick Agnel au moments des faits, qu’il reconnait matériellement", a spécifié la procureure de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot.

Une relation sexuelle sur une mineure de quinze ans tombe sous le coup de la loi, "quand bien même on pourrait estimer qu'elle est consentante". La différence d'âge peut elle seule valoir, par hypothèse, contrainte morale, selon la magistrate: "Quand on a dix ans de différence d'âge, il est évident, et c’est considéré par la loi comme étant une véritable contrainte, bien sûr.

"Il y a la personnalité d'Agnel qui a pu entrer en ligne de compte, a-t-elle ajouté. Voilà quelqu’un qui était quand même un champion et qui avait une véritable personnalité forte. C'est ce qui caractérise pour nous les faits de viols et d'agression sexuelle. Il n'a pas eu le sentiment de placer cette jeune femme sous contrainte."

Quand et où ont eu leiu les faits ?

Les faits reprochés à Yannick Agnel concernent l’ensemble de l’année 2016. Il apparaît très clairement que l’ancien nageur devenu consultant à la télévision a entretenu une relation longue de plusieurs mois avec Naomé Horter, la plaignante, âgée de 13 ans au moment des faits: "Les chefs de mise en examen c'est sur toute l'année 2016. Cela s'est aussi produit à Mulhouse, mais également à l’étranger, en Thaïlande, à Rio, et à Tenerife je crois. Ce qui tend à prouver qu'il y a eu plusieurs faits. Tous les faits se sont déroulés au cours de l'année 2016."

Comment expliquer qu’il ait été placé sous contrôle judiciaire, et pas en détention ?

Mme Roux-Morizot a rappelé que le parquet avait requis le placement en détention provisoire de Yannick Agnel, expliquant qu'il s'agissait principalement d'éviter toute pression sur la victime. Mais le juge des libertés et de la détention n'a pas suivi ces réquisitions et a placé l'ancien champion sous contrôle judiciaire.

"Le parquet a sollicité son placement en détention, le juge d'instruction a demandé son incarcération. Pour l’un comme pour l’autre, on s’est demandé comment on ferait dans une situation identique, si Yannick Agnel n’était pas Yannick Agnel. Le juge des libertés et de la détention aurait pris je pense la même décision si cela avait été quelqu’un d'autre", a exposé la procureure de la République.

Aucune pression n’a été exercée, "soit pour solliciter l'incarcération, soit pour ne pas la décider", jure-t-elle. "Les faits sont anciens, puisqu'ils datent de 2016, et je pense que les interdictions et obligations du contrôle judiciaire suffisent à faire en sorte qu'il n'y ait pas de pression, que l'information judiciaire puisse se poursuivre dans la sérénité."

En attendant, Yannick Agnel est tenu de respecter un certain nombre d’obligations. Il lui est notamment formellement interdit de quitter le petite couronne, et d’entrer en contact avec son agent, Sophie Kamoun.

Pourquoi une plainte 5 ans après les faits?

Yannick Agnel fait l’objet d’une plainte déposée l’été dernier par Naome Horter, laquelle a entraîné rapidement l’ouverture d’une information judiciaire. "Comme la majorité des plaintes en matière de viol et d’agression sexuelle, tout un cheminement psychologique qui a eu lieu chez elle et qui a fait qu'elle a décidé, à un moment donné, parce qu’elle allait mal, de déposer plainte", a déclaré lundi la procureure de Mulhouse.

Quelles suites désormais ?

L’information judiciaire va se poursuivre, "un certain nombre d'investigations auront lieu", a promis la procureure, confirmant que d’autres auditions seront effectuées prochainement. Un face à face entre la plaignante et Yannick Agnel, qui "reste présumé innocent", pourrait être décidé par le juge d’instruction en charge de cette affaire: "Je présume, si c’est possible et que ça ne porte pas préjudice à la partie civile", a imaginé Mme Roux-Morizot.