Affaire Yannick Agnel: la Fédération française de natation pourrait se constituer partie civile

Au lendemain de sa garde à vue pour des faits supposés de viol sur mineure, le sort de Yannick Agnel fait beaucoup parler. La Fédération française de natation a aissé entendre vendredi qu’elle pourrait se constituer "partie civile" dans cette affaire.

Interpellé et mis en garde à vue à Mulhouse pour des faits supposés de viol sur mineure de 15 ans, le cas de l’ancien nageur Yannick Agnel (29 ans) suscite énormément de réactions. Ce vendredi, la Fédération française de natation a publié un communiqué pour clarifier sa position sur cette affaire.

L’instance a fait savoir qu’en fonction des découvertes qui seront faites dans ce dossier, l’idée de les voir intervenir n’est pas impossible: "Comme pour tout dossier sensible de ce type, en fonction des éléments qui seront portés à sa connaissance et au regard du fait que la victime serait licenciée à la Fédération, il pourra être envisagé de se constituer partie civile dans cette affaire."

"La Fédération ne dispose d’aucune information complémentaire"

Cependant en attendant d’avoir plus d’éléments, la Fédération refuse de condamner définitivement le Français et compte laisser la justice faire son travail: "Monsieur Yannick Agnel n’étant plus licencié, la Fédération n’a pas la compétence disciplinaire pour s’emparer de ce dossier et entend en conséquence laisser les juridictions judiciaires instruire cette enquête. À ce jour, la Fédération ne dispose d’aucune information complémentaire sur cette affaire et n’a pas été consultée ou interrogée en amont de cette interpellation", indique la FFN.