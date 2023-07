Mondiaux de natation (10km eau libre): les Bleus privés de podium et de qualification olympique

Respectivement 9e et 12e sur 10km en eau libre lors des championnats du monde de natation dimanche à Fukuoka (Japon), les Français Logan Fontaine et Sacha Velly ont laissé passer une chance de décrocher leur billet pour les Jeux olympiques de Paris en 2024.

Déception pour l'équipe de France. Logan Fontaine et Sacha Velly ont pris la 9ème et 12ème place du 10km des championnats du monde de natation à Fukuoka, à plus de deux minutes du vainqueur Florian Wellbrock. L'Allemand, champion olympique en titre et champion du monde en 2019, a mené la course dès les premiers mètres. Il s'impose devant le Hongrois Kristof Rasovszky et le deuxième nageur Allemand Oliver Klemet. Les trois premiers nageurs de ce 10km valident leur qualification pour les Jeux de Paris 2024.

Encore une chance de se qualifier à Doha

Ce n'est donc pas encore le cas pour Fontaine et Velly. Les deux élèves de Philippe Lucas à Martigues laissent filer une chance de sécuriser leur place pour les JO dans un an à Paris. Il faudra terminer dans les 13 premiers des prochains Mondiaux de Doha en début d'année 2024 pour espérer participer au 10km dans la Seine l'été prochain.