Mondiaux de natation (petit bassin): Logan Fontaine décroche le bronze sur 800m

Troisième du 800m nage libre, le nageur français Logan Fontaine (23 ans) a décroché la 5eme médaille pour le camp tricolore, samedi, lors des Mondiaux de natation à Melbourne (Australie).

Le bronze pour Logan Fontaine sur 800m

Logan Fontaine a décroché la médaille de bronze sur le 800m nage libre samedi aux Mondiaux en petit bassin à Melbourne (Australie). L'élève de Philippe Lucas à Martigues améliore de plus de deux secondes son record personnel (7’33’’12) pour toucher en troisième position derrière l'Italien Gregorio Paltrinieri champion du monde (7’29’’99) devant le Norvégien Henrik Christiansen (7’31’’48). L'autre français sur ce 800m, Joris Bouchaut, termine 6e en 7’35’’12. C'est la 5eme médaille française dans ces Mondiaux en petit bassin après le titre et le record du monde du relais 4x50m nage libre mixte et les médailles d'argent de Damien Joly (1500m), Maxime Grousset (100m nl) et Beryl Gastaldello (100m 4 nages).

Record de France mais pas de médailles pour les filles du relais 4x50m 4 nages

La France a pris la 6e place de la finale du relais 4x50m 4 nages féminin remporté par l'Australie avec un nouveau record du monde. Analia Pigrée, Charlotte Bonnet, Mélanie, Beryl Gastaldello ont amélioré pour la deuxième fois de la journée le record de France en 1’43’’76 déjà battu en séries cette nuit. Chez les hommes, le relais 4x50m 4 nages français composé de Mewen Tomac, Carl Aitkaci, Maxime Grousset et Florent Manaudou a pris la 5e place de la finale en 1’31’’41. Les Italiens s'imposent en améliorant leur record du monde (1’29’’72) devant les Etats-Unis et l'Australie.

50m nage libre : pas de médailles pour Manaudou et Grousset

Maxime Grousset termine 5e en 20’’90 (nouveau record personnel) de la finale du 50m nage libre des championnats du monde en petit bassin. Florent Manaudou est 6e en 20’’91. C'est le nageur des îles Caïmans Jordan Crooks qui s'impose en 20’’46 devant le champion du monde en grand bassin, le Britannique Ben Proud en 20’’49 et le nageur de Trinidad et Tobago Dylan Carter en 20’’72. Chez les femmes, Mélanie Hénique a pris la 8e place de la finale (23’’90) remportée par la star locale, l'Australienne Emma McKeon (23’’04) déjà vainqueur du 100m nage libre notamment.