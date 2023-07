Mondiaux de natation: phénoménal Maxime Grousset, sacré champion du monde sur 100m papillon

Le Français Maxime Grousset a remporté le titre de champion du monde sur 100m papillon samedi lors des Mondiaux de natation à Fukuoka. A 24 ans, le nageur tricolore remporte sa première médaille d’or. Tout bon à un an des Jeux de Paris.

Léon Marchand n’a pas le monopole des titres mondiaux dans le camp français. Le Français Maxime Grousset a lui aussi décroché la médaille d'or sur 100 m papillon samedi à Fukuoka (Japon), son premier titre mondial à 24 ans. Le Français s'est imposé avec un temps de 50’’14 (record de France pulvérisé). Le natif de Nouméa a tenu bon en tête de la course pour résister au retour du Canadien Josh Liendo et de l'Américain Dare Rose. Il obtient sa troisième médaille lors de ces Mondiaux, après deux médailles de bronze glanées sur 50 m papillon et 100 m nage libre. Il offre à la France sa 4e médaille d’or après les trois glanées par Léon Marchand.

"C'est une libération"

"Je suis vraiment trop content, a réagi à chaud le Français. Ça y est, enfin la médaille tant attendue. Champion du monde, pour la première fois en individuel. Ce n’est que du bonheur. Je me suis senti super bien. Je suis parti, je savais que j’allais partir devant. Je fais une touche pas terrible aux 50m. Malgré ça j’arrive à faire un gros retournement et une bonne deuxième coulée. J’ai gardé ma vitesse. Les cinq derniers mètres étaient vraiment durs. J’ai juste kiffé. C’est mon premier titre en individuel et j’espère que ça ne sera pas le dernier. J'ai l'impression que c'est une libération. Je l'avais toujours rêvé, maintenant je l'ai. Je vais profiter de mon moment."

Quatre médailles d'or individuelles, une première pour la France

C'est la première fois que la France décroche quatre médailles d'or individuelles dans un championnat du monde de natation. Il y en avait eu quatre aussi en 2013 (deux en individuel et deux en relais) et en 2015 (trois en individuel et une en relais). Maxime Grousset est le premier nageur français médaillé sur un 100m papillon aux championnats du monde (il n'y en a pas eu aux JO non plus). Autre performance de taille, Maxime Grousset vient de remporter une médaille sur une 4e course différente en championnat du monde (50 pap bronze, 100m nl argent et bronze, 50m nl bronze et 100m papillon en or). Seule Laure Manaudou a remporté un médaille dans quatre courses différentes. Enfin ce titre est tout bon à un an des Jeux de Paris. "Je vais peut-être le rajouter dans mon planning d'entraînement", sourit l'intéressé avant de conclure : " Je n'ai pas trop préparé cette course mais je le sens bien, c'est naturel et c'est cool."