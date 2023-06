Natation (championnats de France): les nageurs de Philippe Lucas ont amassé de l'or... pour ramasser des déchets

Investis dans le mouvement Sport Planète qui vise à inciter les acteurs du sport à progresser vers un sport plus éco-responsable, les nageurs entraînés par Philippe Lucas qui ont remporté des médailles aux championnats de France de natation à Rennes, vont convertir leurs succès en heures de ramassage de déchets.

Empiler les médailles pour ramasser les déchets. Les nageurs entraînés par Philippe Lucas ont décroché 19 médailles dont huit en or aux championnats de France de natation à Rennes et avec trois records de France battus par Charlotte Bonnet (100m brasse deux fois et 5Om brasse). Des médailles et des records qui vont être convertis en heures de ramassage de déchets en bord de mer dans le cadre du mouvement Sport Planète porté par la MAIF. Avec le barème suivant : deux heures pour de l'or et une heure pour l'argent et le bronze. Avec un bonus record de France qui vaudra trois heures en plus.

36 heures de ramassage de déchet

Au total, les élèves de Philippe Lucas ont donc converti les médailles en 36 heures de ramassage qui seront effectuées par les nageurs le 16 septembre prochain sur les plages de Corbière à Marseille à l'occasion du Wold Cleanup Day (Journée mondiale du nettoyage).

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du mouvement Sport Planète, qui vise à inciter les acteurs du sport à progresser vers un sport plus éco-responsable.