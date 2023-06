Natation: Charlotte Bonnet savoure son nouveau record de France sur 100m brasse

Reconvertie sur la brasse depuis un an, Charlotte Bonnet a encore battu son record de France de la spécialité (1'07''71) sur 100m, ce mercredi à Rennes, lors des séries du championnat de France.

Charlotte Bonnet (28 ans) a battu son propre record de France du 100m brasse en s'imposant en 1'07"71 lors des séries des championnats de France de natation à Rennes, ce mercredi. Bonnet a enlevé cinq centièmes à son précédent record qu'elle avait établi en mars, en finale du Giant Open de Saint-Germain-en-Laye.

"J'espère nager plus vite en finale"

"J’espère aller plus vite ce soir (en finale, 18h12), ne pas trop me crisper et nager plus vite, a-t-elle confié à l’issue de la course. Je n’avais pas de stratégie particulière, je voulais juste bien me placer et ne pas gaspiller trop d’énergie. J’ai quand même fait quatre fois 200m avant à haute intensité. Il fallait que je n’en mette pas trop ce matin et ça a bien répondu donc, je suis contente. J’espère trouver une aisance ce soir pour passer un cap."

Après s'être quasi exclusivement consacrée au crawl depuis le début de sa carrière, Bonnet s'est tournée l'an dernier vers la brasse, un changement qui lui réussit. Elle avait décroché lundi le titre de championne de France du 200 m brasse et s'élancera vendredi sur le 50m de la spécialité.

Elle vise un nouveau sacre et une chrono encore meilleur sur 100m, ce mercredi soir. "Je vais analyser la course mais je vais essayer de partir plus vite en étant rélâchée, a-t-elle expliqué. Lâcher un peu les chevaux. C'est un 100m donc il ne faut pas confondre vitesse et précipition, la crispation. C'est ce qui va être vraiment dur mais je suis confiante".