Natation: Damien Joly qualifié pour les Mondiaux sur 800m, Marc-Antoine Olivier deuxième mais privé de billet

Damien Joly et Marc-Antoine Olivier, premier et deuxième du 800m aux championnats de France ce mardi, ont assuré les minimas pour les Mondiaux. Sauf que le deuxième ne pourra pas se rendre au Japon, à cause d'une sanction de la fédération.

Damien Joly a remporté le 800m nage libre des championnats de France à Rennes ce mardi. Le vice-champion du monde du 1500m cet hiver en petit bassin s'impose en 7'49''41 dans une course où six nageurs ont réalisé les minimas pour les championnats du monde. Mais le deuxième de ce 800m, Marc-Antoine Olivier, qui a rempli les critères sportifs, ne partira pas à Fukuoka cet été.

Le médaillé de bronze olympique du 10km à Rio a été sanctionné par la fédération française de natation pour des "incidents" avec le staff et "n'est pas sélectionnable" pour les championnats du monde. Il conteste sa sanction. Et le Dunkerquois a amélioré ce mardi son record personnel pour accrocher cette deuxième place. "Je ne sais pas comment je fais cette performance, avoue Marc-Antoine Olivier, la gorge serrée. Depuis qu'on m'a annoncé que je ne partais pas aux championnats du monde, je ne vais pas vous mentir c'est très compliqué dans la tête. Et ça joue sur la récupération et le sommeil. Donc je suis content de faire la perf que je fais aujourd'hui."

"Pour l'instant on bloque mon rêve, je veux juste que ça se débloque"

L'ancien élève de Philippe Lucas, aujourd'hui en Italie, n'a pas souhaité s'étendre à nouveau sur la sanction. "J'en parlerai en temps et en heure. Là ce sont les championnats de France et je n'ai pas envie que ça éclabousse sur les résultats d'autres nageurs. En vrai je voudrais éviter qu'on en parle jusqu'à la fin de la semaine et qu'on en parle tranquillement la semaine prochaine. Pour l'instant on bloque mon rêve, je veux juste que ça se débloque, qu'on puisse en parler que l'on trouve une solution tous ensemble."

C'est donc le jeune Pacôme Bricout, troisième de la course avec la nouvelle meilleure performance française des moins de 18 ans en 7'50''29 qui décroche son ticket pour ses premiers championnats du monde. Initialement programmé pour les championnats d'Europe junior la semaine prochaine, la participation aux Mondiaux pour le jeune élève de Philippe Lucas n'est pas totalement certaine. "Je vais parler avec Philippe pour savoir si on fait les monde ou les championnats d'Europe junior où l'objectif était d'aller faire une médaille. Mais on va en discuter et on verra."

Une situation qui laisse planer un léger malaise chez les demi-fondeurs. "Je ne connais pas toute l'histoire mais je suis un peu déçu pour lui, avoue le vainqueur Damien Joly. Marco (surnom de Marc-Antoine Olivier), on fait des finales ensemble depuis des années, on s'est entraînés ensemble (avec Philippe Lucas), on a fait de l'eau libre ensemble. Je suis déçu pour lui mais je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est passé et si c'est justifié ou pas. J'essaye de ne pas trop me mettre dedans, c'est une histoire à part et je me concentre sur ma course et ma qualification. J'espère que ça va s'arranger."