Natation: Marchand encore titré sur 200m papillon, Grousset brille sur 100m nage libre

Léon Marchand a poursuivi son sans-faute aux championnats de France de natation ce mardi en remportant le titre du 200m papillon. L'autre performance du jour est à mettre au profit de Maxime Grousset, vainqueur sur le 100m nage libre avec l'un des meilleurs chronos mondiaux.

Léon Marchand a remporté un troisième titre en autant de courses lors des championnats de France de natation à Rennes. Le nageur de 21 ans s'est imposé ce mardi en finale du 200m papillon.

Le Toulousain avait déjà décroché les titres du 200m brasse, où il avait frôlé le record du monde dimanche, et du 200m nage libre avant d'ajouter une nouvelle ligne à son palmarès lors de cette édition des championnats de France.

"C'était dur"

Contrairement aux deux premiers jours, le vice-champion du monde de la spécialité n'a pas battu son record personnel cette fois-ci. Il s'est imposé en 1'55''79, à plus de deux secondes de son meilleur temps, un chrono qui lui permet tout de même de se qualifier pour les Mondiaux de Fukuoka au Japon dans cinq semaines (du 14 juillet au 30 juillet 2023).

"C'était dur, je n'étais pas assez relâché sur le premier 100m, je pèche vraiment sur le dernier 50, a analysé le triple champion de France 2023 après sa finale du jour. Je vais trop vers le haut et vers bas, je ne suis pas assez vers l'avant. Du coup c'est un petit peu compliqué."

Et de préciser sur sa préparation de la course: "Je ne sais pas à quoi c'est dû. J'ai un peu moins travaillé le 200m papillon cette année. C'est une course qu'il faut maîtriser de A à Z si on veut nager vite. C'est ce que j'avais fait quand j'avais nagé en 1'53'', tous les 50 étaient parfaits. Mais là le dernier 50 était un peu dur."

Marchand vise un quatrième titre en quatre courses

Après son trois sur trois, Léon Marchand tentera de décrocher une quatrième médaille d'or mercredi lors du 200m quatre nages, avant de revenir dans le bassin de Rennes pour le 400m quatre nages jeudi, puis le 100m papillon vendredi.

"Oui forcément (l'accumulation des courses entraîne de la fatigue). Après au championnat de France il y a beaucoup de choses extérieures aussi, a finalement jugé le nouveau prodige de la natation tricolore. Ce n'est pas facile de gérer tout cela. Je suis quand même content de mes performances de dimanche et lundi. Maintenant je vais essayer de bien récupérer pour essayer de repartir du bon pied mercredi. [...] J'aime beaucoup les épreuves de quatre nages dont je vais essayer de prendre du plaisir."

Grousset impressionne sur le 100m nage libre

Maxime Grousset a aussi marqué les esprits ce mardi lors de la finale du 100m nage libre. Auteur d'un temps de 47''62' pour s'adjuger la médaille d'or, le Français de 24 ans a réalisé la troisième meilleure performance mondiale de l'année sur la distance.

"C'était une très bonne course. Je me suis bien senti partir. J'ai encore eu un petit peu de mal sur les quinze derniers mètres et je pense que je peux encore faire mieux sur certaines partiesn, a réagi le désormais quadruple champion en titre sur 100m nage libre. Je suis vraiment content de ce chrono, je ne pensais pas faire cela honnêtement. Mais comme je l'ai dit, on ne se fixe pas de limites. Si je suis capable de faire cela aujourd'hui, peut-être que je pourrais faire mieux dans cinq semaines." Avec un tel chrono, Maxime Grousset visera le podium lors des Mondiaux nippons à Fukuoka.