Natation (championnats de France): Florent Manaudou "agréablement surpris" par sa performance sur les séries du 100m

Florent Manaudou a réalisé le meilleur temps des séries du 100m nage libre ce mardi matin aux championnats de France de natation. C'est le 5ème meilleur de temps de sa carrière sur la distance.

La performance de la matinée à Rennes est signée du capitaine de l'équipe de France Florent Manaudou. Le champion Olympique du 50m en 2012 a réalisé le meilleur temps des séries du 100m nl aux championnats de France de natation en 48s12c, devant Maxime Grousset (48s44c).

C'est le 5ème meilleur de temps de la carrière de Florent Manaudou sur la distance. Il n'avait plus atteint ce niveau de performance depuis 2016! "Je suis très content, c'est mon record pour un 100m le matin, et mon record en blond, plaisante le Marseillais passé d'une teinte de cheveux rose en début de compétition au blond donc. Ça me fait du bien, je suis agréablement surpris. Nager 48s8-9 ça aurait déjà été super bien. Je n'ai plus trop de surprises comme ça, donc je prends et ça fait plaisir."

Il regardera la finale dans les tribunes

A 32 ans, Florent Manaudou avait annoncé avant le début de ces championnats qu'il ne s'alignerait que sur les séries de ce 100m nl pour avoir un temps de référence en vue d'une éventuelle participation au relais 4x100m nl. Et le chrono matinal ne change rien à sa réflexion: il regardera la finale dans les tribunes ce soir. "Bon déjà je ne peux tenir qu'un seul 100m dans la journée (rire), lance Manaudou. Déjà quand j'étais plus jeune c'était compliqué, alors avec mon âge et mon morphotype et l'entraînement que je fais... Là c'est beaucoup au talent que je l'ai fait, parce que j'en ai fait beaucoup dans ma carrière et je sais comment le nager. Mais ce soir si je le refais je nagerai surement moins vite et surtout je me créerais une fatigue exponentielle en vue du 50m."

Le champion d'Europe de ce 100m en 2014 n'a pas d'ambitions mondiales ou olympiques sur l'épreuve reine. "Je l'ai fait plein de fois dans ma carrière le 100m et ça n'a jamais été concluant. Quand j'avais 22 ou 23 ans aux championnats d'Europe, ça allait un peu moins vite et ça se gagnait en 47s9. Mais aujourd'hui c'est une autre natation et avec ce temps-là je ne serais même pas en finale des championnats du monde. Donc ce n'est pas du tout un objectif. J'avais envie de nager vite, de nager bien, et les deux ont été réunis ce matin donc c'est cool."

S'il est à l'issue de ces séries le français le plus rapide de la saison, cette performance le classe en effet "seulement" à la 15ème place mondiale cette saison. Mais dans la lignée de ses dernières sorties en compétition, la confiance revient. Avant son objectif de la semaine, jeudi sur le 50m nl. "Je sais que quand je nage un bon 100m, généralement je fais un bon 50m derrière. J'essaye de me raccrocher à ce genre de choses, mais chaque compétition est différente et ça ne marche jamais à 100%. Je sais que physiquement et physiologiquement je suis très bien. Je suis explosif.”