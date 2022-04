Natation: décès de Laurent Horter, le fondateur et ancien président du Mulhouse Olympic Natation

Laurent Horter, fondateur et ancien président du Mulhouse Olympic Natation, est décédé ce lundi à l'âge de 89 ans.

Le monde de la natation est en deuil. Laurent Horter, fondateur du Mulhouse Olympic Natation en 1962, est décédé ce lundi à l'âge de 89 ans, a confirmé sa famille à France Bleu Alsace. Président du club jusqu'en 2017, il avait laissé la relève à ses deux fils, Franck, actuel président du MON, et Lionel, qui officie en tant qu'entraîneur. Le club alsacien a connu dans son bassin Amaury Leveaux, Laure Manaudou ou l'actuelle ministre des Sports, Roxana Maracineanu, première Française championne du monde en 1998 sous les couleurs du club.

Le club dans la tourmente

La famille Horter a également joué un rôle au sein de la natation française. Marie-Octavie, l'épouse de Laurent Horter, était vice-présidente de la Fédération Française. Lionel fut directeur technique national en 2013-2014 et Franck représentant en Europe de l'équipementier Tyr. Ces dernières années sont plus délicates pour le Mulhouse Olympic Natation, mis en examen pour tentative d'escroquerie en mai 2021 et qui a perdu depuis janvier dernier l'exploitation exclusive de son centre d'entraînement.

Le club alsacien a également été cité dans un litige l'opposant à Yannick Agnel, ce qui n'a rien à voir avec les accusations de viol et agression sexuelle visant l'ex-nageur. En mars dernier, les deux parties s'étaient retrouvées devant la cour d'appel de Colmar (Haut-Rhin). Le litige concernait le non-versement d’une année de contrat, à hauteur de 60.000 euros pour l'ancien nageur du MON (2014-2016). La décision devrait être connue d’ici fin avril. En première instance, le double champion olympique de Londres a gagné en obtenant l’exécution du contrat et le versement des 60.000 euros de primes non versées. Mais le MON, qui ne compte pas régler l’intégralité des sommes en question, a donc fait appel.