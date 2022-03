Affaire Agnel: le litige entre l'ex-nageur et le club de Mulhouse jugé ce vendredi

Comme indiqué par L'Equipe, le procès en appel opposant Yannick Agnel à son ancien club du Mulhouse Olympic Natation, autour des 60.000 euros non-réglés de sa dernière année de contrat, se tient ce vendredi à Colmar. Il n'est pas question ici des accusations de viol et agression sexuelle visant l'ex-nageur.

C’est ce vendredi, devant la 2e chambre de la cour d’appel de Colmar (Haut-Rhin), que se tient le procès en appel opposant Yannick Agnel au Mulhouse Olympic Natation, le club où s’est entraîné l’ancien nageur entre 2014 et 2016.

Comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour, le litige entre les deux parties concerne le non-versement d’une année de contrat, à hauteur de 60.000 euros. Il n’est donc pas question ici directement de l’autre affaire dans laquelle Agnel a été placé en garde à vue et mis en examen en décembre. Accusé de viol et agression sexuelle sur mineure, il avait été arrêté à son domicile parisien, puis placé sous contrôle judiciaire avant d'être déféré devant un juge d’instruction à Mulhouse.

La décision connue avant fin avril

A Colmar, c’est bien le litige commercial entre Agnel et le MON qui sera jugé. Selon L’Equipe, la décision sera placée en délibéré et devrait être connue d’ici fin avril. En première instance, le double champion olympique de Londres a gagné en obtenant l’exécution du contrat et le versement des 60.000 euros de primes non versées. Mais le MON, qui ne compte pas régler l’intégralité des sommes en question, a donc fait appel.

Selon l’avocat du club, Agnel n’a pas respecté son contrat "en stoppant sa saison 2015 sans justificatif et en annonçant sa retraite en 2016 avant d’en informer le club". "Il n’y a pas de raison que la cour d’appel dise que le premier juge s’est trompé", a de son côté indiqué auprès de L’Equipe le conseil d’Agnel.