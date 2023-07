Natation: Grousset explique ce que son titre sur 100m papillon change pour les JO de Paris 2024

Invité sur RMC ce samedi après la conquête de son premier titre de champion du monde sur 100m papillon, le nageur français Maxime Grousset reconnait que cette médaille d’or va l’inciter à préparer cette épreuve pour les Jeux olympiques de Paris en 2024.

"J’ai vu la lumière numéro 1 et là j’ai pété un plomb!" Maxime Grousset est toujours sur son nuage. Sacré champion du monde du 100m papillon samedi lors des Mondiaux de natation de Fukuoka, le nageur de 24 ans n’en revient toujours pas d’avoir dominé la finale de cette épreuve qui n'était pas une priorité sur sa feuille de route. "J’ai serré les fesses jusqu’au bout", sourit-il sur l’antenne de RMC.

Mais il était écrit que c’était son jour. Sa compagne lui avait d’ailleurs annoncé par message le matin même. "Elle m’a dit: "Je la sens bien cette course. J’ai répondu "moi aussi."" Pour sa première participation à un 100m papillon dans une grande compétition internationale, cela ressemble à un coup de maitre. Un titre mondial, le premier de sa carrière, qui chamboule un peu ses plans en vue des Jeux olympiques de Paris.

"J'espère gagner aux Jeux olympiques"

"C’est une course bonus, je vais l’ajouter dans ma préparation. On va préparer le 100m crawl, le 50 pap, le 50 crawl et le 100 pap. En fait, j’ai pas mal le choix ce qui me laisse assez serein pour la suite."

Si le cinquième performeur de l’histoire n’oublie pas que Kristof Milak et Caeleb Dressel n’étaient pas présents, Maxime Grousset se présentera sans complexe à Paris s’il doit concourir sur 100m papillon: "Ils n’étaient pas là et c’est vrai que ça m’a laissé une porte ouverte. Je n’arrivais pas en gagnant mais j’avais déjà presque le meilleur temps. S’ils sont là je ferai tout pour les battre. J’espère progresser encore sur 100m papillon et faire des merveilles. J’espère gagner aux Jeux olympiques. Je l’ai toujours dit." Et de conclure: "Je réalise mes rêves petit à petit et j’espère réaliser mon plus grand rêve dans un an."