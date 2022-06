Natation: le signal d’alarme d'une championne olympique après la noyade évitée de peu d’une nageuse américaine

Alla Shishkina tente de comprendre ce qui a pu provoquer le malaise de la nageuse américaine Anita Alvarez. La double championne olympique de natation synchronisée estime que l’Américaine de 25 ans, qui pourrait retourner dans un bassin 48 heures seulement après s’être évanouie, doit faire l’objet de contrôles médicaux approfondis.

Anita Alvarez a-t-elle fait un malaise à cause de l’effort demandé par sa performance? En plein Championnats du monde de natation, mercredi dans un bassin de Budapest (Hongrie), la membre de l’équipe américaine de nage artistique et synchronisée s’est évanouie au terme de sa représentation, sauvée de la noyade par son entraîneure alors qu’elle sombrait au fond de l’eau.

"Ça arrive parfois. Surtout à un jeune âge, explique à Sport24 Alla Shishkina, ancienne double championne olympique russe de natation synchronisée par équipes aux JO de Londres (2012) et de Rio (2016). (…) Jusqu'à l’âge de 15 ans, nous effectuons encore des figures où il faut faire un élément très lentement devant les juges. Et comme il y a un temps de respiration très important, les enfants s’évanouissent parfois."

"Elle n’a pas perdu connaissance parce qu’elle retenait sa respiration"

L’ex-championne russe assure que, si les athlètes de la discipline aquatique poussent bien souvent leur corps à la limite ("Le surmenage peut avoir des conséquences", admet-elle), la perte de conscience de l’Américaine de 25 ans pourrait ne pas être seulement due à une performance trop extrême dans l’effort. "Elle a perdu connaissance alors qu’elle avait déjà terminé son programme, assure Shishkina, qui a revu les images du drame après coup. Elle n’a pas perdu connaissance parce qu’elle retenait sa respiration."

"Peut-être que de l’eau a coulé dans ses sinus à un moment donné. Cela aurait pu avoir une incidence sur la perte de conscience, car nous pratiquons presque tous avec des pinces afin que tout soit étanche et que l'eau ne se déverse pas dans les sinus frontaux." Anita Alvarez, elle, réalisait sa performance sans pince-nez.

"Les médecins doivent chercher la cause plus profondément"

Sauvée de la noyade par sa coach Andrea Fuentes, quadruple médaillée olympique sans qui elle ne serait peut-être plus là, Anita Alvarez aurait pourtant prévu de concourir à nouveau dès vendredi lors de l’épreuve par équipes, après des examens médicaux. Alvarez, qui participe à ses troisièmes Championnats du monde, avait déjà vécu plusieurs malaises en bassin pendant les épreuves qualificatives aux JO, l’an dernier à Barcelone (Espagne).

"Les médecins l’avaient examinée et avaient assuré que tout allait bien. Donc ils doivent chercher la cause plus profondément, appuie Shishkina. On devrait peut-être vérifier les vaisseaux du cerveau, faire un encéphalogramme approfondi... Si une personne perd conscience comme ça, il est évident que tout ne va pas bien. Nous devons vérifier sa santé."