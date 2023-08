Natation: une "catégorie ouverte" pour les transgenres à la Coupe du monde à Berlin

Dans un communiqué ce mercredi, la Fédération mondiale de natation a annoncé le lancement d'une "catégorie ouverte" aux nageurs transgenres à partir de l'étape de la Coupe du monde de Berlin, qui aura lieu début octobre.

La natation suit l'exemple d'autres sports. World Aquatics, la Fédération mondiale de natation, va lancer une "catégorie ouverte" à partir de l'étape de la Coupe du monde de Berlin début octobre afin d'accueillir les nageurs transgenres, a annoncé mercredi l'instance dirigeante.



En 2022, la Fédération avait interdit aux sportifs transgenres de participer aux grands événements tels que les Jeux olympiques et la Coupe du monde, tout en créant un groupe de travail chargé de mettre en place une "catégorie ouverte".

La ville de Berlin se réjouit

Dans un communiqué publié mercredi, l'instance souligne que la création de cette catégorie montre son "engagement inébranlable en faveur de l'inclusivité, en accueillant des nageurs de tous les sexes et de toutes les identités de genre". La "catégorie ouverte" concernera les distances de 50 m et de 100 m dans toutes les nages, mais World Aquatics précise que le nombre de courses pourrait être élargi.

Le président de la Fédération allemande de natation, Kai Morgenroth, a déclaré que "Berlin était ravi de soutenir cette initiative novatrice". "Nous sommes fiers d'accueillir un événement où les nageurs peuvent concourir sans barrières". Les Fédérations britanniques d'aviron et de cyclisme ont également annoncé ces derniers mois la création d'une "catégorie ouverte" aux personnes transgenres et non-binaires.



À l'échelle internationale, fin 2021, le Comité international olympique (CIO) a renoncé à établir des directives uniformes quant aux critères de participation des sportifs intersexes et transgenres, laissant la main aux fédérations.