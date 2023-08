JO de Paris 2024: "Pas de crocodiles, pas de requins", le triathlon français rassurant sur la nage dans la Seine

Les stars françaises du triathlon n'ont pas semblé inquiètes avant le Test Event des Jeux olympiques de Paris ce week-end. Malgré les craintes autour de la pollution de la Seine, les sportifs tricolores sont confiants pour les JO 2024 en France.

Le Comité international olympique et les organisateurs des Jeux olympiques de Paris ont décidé d’annuler le Test Event des épreuves de natation en eau libre, prévu le week-end des 5 et 6 août, en raison de la mauvaise qualité de l’eau de la Seine et de risques de pollution. La Fédération internationale de natation n’a pas souhaité prendre de risques avec la santé des athlètes.

Quelques jours après cette déception, les triathlètes français vont vivre leur Test Event du 17 au 20 août et ont tenu à rassurer: tout sera en ordre pour les JO dans un an. Surtout, chez les sportifs tricolores, on a rappelé qu’ils avaient vu pire ailleurs.

Beaugrand: "Des endroits bien pires"

A la recherche d’une première médaille en individuel, après le bronze décroché par le relais mixte à Tokyo en 2021, la France ne manque pas d’ambitions sur les épreuves de triathlon et visera le podium malgré des conditions incertaines, à l’heure actuelle, sur la baignabilité de la Seine.

"Je pense qu’il y a des endroits bien pires où j’ai pu nager avant mais on ne le disait pas forcément, a expliqué Cassandre Beaugrand ce mardi au micro de RMC Sport. Mais les gens en font peut-être aussi des caisses parce que c’est un événement de nager dans la Seine. Cela n’a pas dû arriver depuis des années, je ne sais même pas depuis combien de temps. On est un peu des cobayes mais c’est excitant aussi."

Un avis partagé par Vincent Luis qui a lui aussi insisté sur les expériences vécues à l'étranger par le passé: "Nager dans la Seine, je préfère prévenir tout le monde, il y a bien pire. Bien pire que la Seine! Et je suis toujours là, toujours en seul morceau et toujours en vie. Maintenant on est un peu tous suspendus aux instances à attendre les résultats. Parce que forcément on a en mémoire ce qu’il s’est passé il y a quelques semaines avec l’eau libre."

Et l'un des leaders des Bleues de préciser: "Moi si on me dit que c’est clean et que je peux nager, j’irais nager. Je ne vais pas tergiverser. J’ai nagé dans des endroits où il n’y avait même pas d’analyses et on y allait. On n’est pas en sucre."

Bergère fait confiance aux organisateurs de Paris 2024

A un environ du rendez-vous olympique à Paris, les organisateurs et la municipalité continuent de s'employer pour dépolluer la Seine au maximum avant les épreuves de natation en eau libre et de triathlon. Un travail de tous les instants qui donne confiance à Léo Bergère même s'il reconnait une légère appréhension.

"C’est un sujet, c’est sûr que cela nous préoccupe légèrement quand on voit que l’épreuve de natation en eau libre a été annulée, a estimé le champion du monde 2022. Mais voilà, on décide de faire confiance. Aussi parce que l’on n’a pas d’autre choix. On se dit qu’une organisation comme Paris 2024 a forcément plus d’un tour dans sa manche et va nous faire réussir à nager dans de bonnes conditions l’année prochaine."

Avant de conclure sur une note d'humour: "Il n’y a pas de crocodiles, pas de requins. On est quand même habitués à nager dans des grosses villes avec toute la complexité que cela amène pour un organisateur. On est assez tolérants de ce côté-là."