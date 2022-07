Natation: une nageuse dit avoir été droguée lors de la dernière soirée des Mondiaux, la fédération enquête

La Fédération internationale de natation (FINA) a réagi aux récentes déclarations de Mary-Sophie Harvey, qui a révélé avoir été droguée à son insu lors de la dernière soirée des championnats du monde.

La Fédération internationale de natation (FINA) est " profondément préoccupée" par le "bien-être" de Mary-Sophie Harvey. La Canadienne a posté un message sur son compte Instagram ce mercredi, où elle révèle avoir été droguée à son insu lors des derniers championnats du monde.

L'instance dirigeante précise qu'elle a pris contact avec la Fédération canadienne après les déclarations de la nageuse. Celle-ci a indiqué qu'elle s'était réveillée, après la dernière nuit des Mondiaux, "complètement perdue" et avec "des dizaines d'ecchymoses" sur le corps. "Ces situations se produisent malheureusement trop souvent", a ajouté Harvey, qui s'était retrouvée avec l'entraîneur et le médecin de son équipe à ses côtés à son réveil.

Elle ne s'est "jamais sentie aussi honteuse"

Mary-Sophie Harvey se souvient juste d'avoir "célébré" la fin de la compétition, tout en étant "raisonnable" parce que d'autres échéances sportives approchaient, dont les Jeux du Commonwealth, qui commenceront fin juillet. "Mais ensuite, je ne me souviens plus de rien, a ajouté la jeune femme de 22 ans. Il y a une période de quatre à six heures dont je n’ai aucun souvenir. J’ai entendu des bribes d’histoires de certaines personnes. Et j’ai été jugée, aussi." Elle précise que ne s'est "jamais sentie aussi honteuse".

La nageuse a pris plusieurs photos de ses blessures. "Je pensais que j’étais en sécurité. Que ça ne m’arriverait jamais. Surtout entourée d’amis. Mais c’est arrivé, a-t-elle regretté. J’aurais aimé que l’on m’éduque sur la situation avant cette soirée." Mary-Sophie Harvey ne veut pas néanmoins que "cet événement la définisse" dans le futur et ajoute qu'elle "apprend" à vivre avec "tout ça" et espère "se retrouver", elle qui était la "joyeuse Mary" avant les faits.

"En 2021, la FINA a adopté des mesures généralisées visant à protéger les athlètes et un enquêteur indépendant sera chargé d'enquêter plus avant sur l'affaire", précise un communiqué de la FINA, en lien avec cette affaire en cours. De son côté, la Fédération canadienne se dit "consciente d'un incident qui a eu lieu la veille du départ de Budapest". Lors de ces Mondiaux, qui se sont terminés le 25 juin dernier à Budapest, Mary-Sophie Harvey a pris la médaille de bronze avec ses compatriotes dans le relais 4x200 mètres.